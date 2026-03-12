منير نخلة يكشف أصعب 3 سنوات في مسيرة "حالا" وتحديات دمج الشركات بعد كورونا

كشف منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إم إن تي–حالا"، أن الفترة بين 2018 و2021 كانت الأصعب في مسيرته العملية، مشيراً إلى أن الشركة كانت تتعرض لخسائر تصل إلى مليون دولار شهرياً، ما شكل ضغطاً كبيراً على فريق العمل وإدارة الشركة.

تأجيل عملية دمج الشركات

وأوضح نخلة في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "رحلة المليار" على قناة "النهار"، أن جائحة كورونا أجبرت الشركة على تأجيل عملية دمج الشركات لمدة سنة وستة أشهر، وهي خطوة اعتبرها تحدياً ضخماً نجحوا في تخطيه.

التعلم من الأزمات

وأضاف نخلة أن القيادة تتطلب القدرة على التعامل مع الأيام الصعبة، مشبّهاً الشركة بالسفينة التي يجب توجيهها سواء كانت الأجواء هادئة أو مليئة بالعواصف، مؤكداً أن التعلم من الأزمات أصبح جزءاً أساسياً من نجاحه: "في أيام الشمس مشرقة والشركة ممكن تنمو، وفي أيام المطر والرياح لازم أعرف أتصرف إزاي".

المغامرة والمتعة والدروس

وعن رحلته الشخصية، قال نخلة إن كل خطوة كانت مليئة بالمغامرة والمتعة والدروس، مشيراً إلى أن أكبر غلطة يمكن أن يرتكبها كانت التفاوض للحصول على حصة أكبر في الشركة، لكنه يعتبرها جزءاً من خبراته التي صقلته كرائد أعمال ناجح.

وختم مؤكداً أنه مستمر في مسيرته ولن يغير شيئاً، لأن المشاكل والتحديات هي التي تصنع الخبرة وتثري التجربة.