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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يعقد مؤتمرا صحفيا بشأن ملف الاستثمار ونادي السلام والمنتزه.. الاثنين

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية انجي هيبة

يعقد اللواء أركان حرب نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، مؤتمرًا صحفيًا مع الصحفيين والإعلاميين، يوم الإثنين المقبل ، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، للرد على ما يتم تداوله بشأن عدد من الملفات الاستثمارية والمواقع التابعة للمحافظة.

ويأتي المؤتمر في ضوء ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع المختلفة من معلومات بشأن ملف الاستثمار داخل محافظة الإسماعيلية، وخاصة المناطق المتعلقة بـنادي المنتزه، ونادي السلام، ونزل الشباب، ومساكن السماكين، ومدينة المستقبل.

ومن المقرر أن يستعرض المحافظ خلال اللقاء كافة التفاصيل والمعلومات الرسمية الخاصة بهذه الملفات، وتوضيح الصورة الكاملة أمام الرأي العام، والرد على استفسارات الصحفيين والإعلاميين.

وكان منشور تم تداوله يتضمن مطالبة بوقف تنفيذ قرار حمل رقم 1264 لسنة 2026 بشأن تشكيل لجنة لتسليم نادي السلام بحي ثانٍ الإسماعيلية إلى شركة لاند مارك جروب للاستثمار والتطوير العقاري.

وتضمن المنشور عدة أسباب للمطالبة بوقف القرار، من بينها الإشارة إلى أن نادي السلام مرفق عام تم تخصيصه كنادٍ اجتماعي لخدمة شعب الإسماعيلية، وأن التصرف فيه، وفقًا لما ورد بالمنشور، يستلزم موافقة المجلس المحلي للمحافظة، مع الإشارة إلى أحكام قانون الإدارة المحلية.

كما أشار المنشور إلى ما وصفه بمخالفة القرار لبعض أحكام قانون التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018، متحدثًا عن ضرورة مراعاة مبادئ الحوكمة والشفافية والنزاهة وحرية المنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص وتجنب تعارض المصالح.

وطالب المنشور بإيقاف القرار، مع الإشارة إلى أنه في حال عدم الاستجابة سيتم تصعيد الأمر إلى رئيس مجلس النواب وجميع الأجهزة الرقابية.

ومن المنتظر أن يحسم المؤتمر الصحفي الذي دعا إليه محافظ الإسماعيلية، ما أُثير من تساؤلات، من خلال عرض المستندات والبيانات الرسمية الخاصة بملف الاستثمار والمواقع محل الجدل، والرد على ما تم تداوله من معلومات خلال الفترة الأخيرة.

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