بعد دخولها قائمة الـ50 الكبار.. الرئيس السيسي يشيد بإنجاز «مصر للطيران» ويؤكد: يعزز مكانتنا دوليا

هنأ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قطاع الطيران المدني المصري بالإنجاز المتميز لشركة الوطنية (مصر للطيران)؛ لحصولها على جائزة «أكثر شركة طيران تطورًا وتحسنًا على مستوى العالم» لعام 2026، من مؤسسة سكاي تراكس العالمية، وتقدمها إلى المركز السادس والأربعين عالميًا، ودخولها قائمة أفضل 50 شركة طيران في العالم.

وقال السيد رئيس الجمهورية - في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الجمعة: "أهنئ قطاع الطيران المدني المصري بالإنجاز المتميز لشركتنا الوطنية مصر للطيران؛ لحصولها على جائزة «أكثر شركة طيران تطورًا وتحسنًا على مستوى العالم» لعام 2026، من مؤسسة سكاي تراكس العالمية، وتقدمها إلى المركز السادس والأربعين عالميًا، ودخولها قائمة أفضل 50 شركة طيران في العالم، إلى جانب ما حصدته من جوائز وتقديرات دولية أخرى.

وأضاف أن هذا التقدير الدولي يأتي ليؤكد قدرة أبناء مصر على المنافسة والتميز؛ ويعكس ما توليه الدولة المصرية من اهتمام مستمر بتعزيز كفاءة القطاع والارتقاء بمستوي الخدمات؛ ويعزز مكانة مصر للطيران كناقل وطني مشرف لمصر علي الساحة الدولية.

واختتم السيد رئيس الجمهورية بالقول: "خالص التهنئة لكم.. وفخور بما تحقق باسم مصر".