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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تراجع أسعار النفط .. فهل انخفض الخام العالمي مقارنة بما قبل الحرب؟

منصة نفط
منصة نفط
محمد على

انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع حيث تراجع سعري خامي التسعير الأساسيان في العالم برنت والوسيط الأمريكي.

خامي التسعير الأساسيان في العالم

وصلت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى أدنى مستوياتها منذ العاشر من سبتمبر في وقت سابق من يوم الاثنين. 

وسجل برنت 101.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 0213 بتوقيت جرينتش، بانخفاض 2.16 دولار، بما يعادل 2.08 بالمائة، بعد أن أغلقت منخفضةً 0.91 بالمائة يوم الجمعة.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.15 دولار، أو 2.14 بالمائة، إلى 98.15 دولاراً للبرميل، بعد تراجع 1.58 بالمائة في الجلسة السابقة.

مسارٌ دبلوماسيٌّ للتهدئة

وقال تيم ووترر، محلل الأسواق لدى كي.سي.إم تريد “يبدو أن قدراً من علاوة المخاطر يجري استبعاده من أسعار النفط، وسط آمال بأن يظهر هذا الأسبوع مسارٌ دبلوماسيٌّ للتهدئة في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران”.

وأضاف “ما إذا كانت تلك الآمال ستثبت صحتها أم لا، فتلك مسألةٌ أخرى. وسيكشف الوقت ذلك”.

وقال وسيطٌ مقره سنغافورة إن خام غرب تكساس الوسيط كسر مستوى دعمٍ نفسياً مهماً عند 100 دولار للبرميل، بينما قد يكون بعض المستثمرين رحلوا مراكزهم في عقود أكتوبر إلى عقود نوفمبر، قبل يوم من حلول أجلها.

وتبادلت إيران والولايات المتحدة تهديداتٍ جديدةً يوم الأحد، وسط حالةٍ من الجمود، لكن الرئيس دونالد ترامب قال إنه منفتح على لقاء الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي من المتوقع أن يكون في نيويورك هذا الأسبوع لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

شروط إنهاء الحرب

فيما قال المسؤول الأمني الإيراني محسن رضائي، في مقابلةٍ يوم السبت، إن إيران أبلغت الوسطاء بشروطها لاستئناف المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة.

لكن التوتر في الشرق الأوسط ظل مرتفعاً، إذ قال الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن إنهم هاجموا مواقع «حساسة» في العاصمة السعودية الرياض يوم السبت بصواريخ وطائراتٍ مسيرةٍ، إلى جانب منشأةٍ تابعةٍ لأرامكو في مدينة ينبع المطلة على البحر الأحمر، وهي مركزٌ رئيسيٌّ لتصدير النفط.

وذكرت ثلاثة مصادر إيرانية مطلعة أن الصين طلبت من إيران المساعدة في كبح الحوثيين، بعد مناشدةٍ وجهتها السعودية إلى بكين في أعقاب الهجمات.

ودفعت هجمات الحوثيين على خط أنابيب شرق-غرب التابع لأرامكو السعودية شركة الطاقة الحكومية إلى زيادة صادراتها عبر مضيق هرمز خلال الشهر الجاري والشهر المقبل، بعد وقف بعض الشحنات عبر ينبع.

وأتاح ذلك تعافي صادرات السعودية، أكبر المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، إلى أكثر من أربعة ملايين برميل يومياً منذ بداية سبتمبر، بعد أن هبطت إلى 2.4 مليون برميل يومياً في أغسطس، وهو أدنى مستوى منذ 2013 على الأقل، وفقاً لبيانات أولية من شركة كبلر للتحليلات.

تدفقات النفط من الشرق الأوسط قويةً

وقال محللون من جيه.بي مورجان، في مذكرة بتاريخ 18 سبتمبر، «لا تزال تدفقات النفط من الشرق الأوسط قويةً على نحوٍ مفاجئٍ رغم تعطل خط أنابيب شرق-غرب السعودي»، مضيفين أن إجمالي تدفقات النفط بلغ في المتوسط 17.1 مليون برميل يومياً خلال الأيام العشرة الماضية، أي بما يقل 6.1 مليون برميل يومياً فقط عن متوسط 2025.

وقال المحللون «التحول الأبرز جاء من السعودية»، إذ أشارت بيانات الأقمار الصناعية إلى أن متوسط كميات النفط السعودي المار عبر مضيق هرمز بلغ 2.9 مليون برميل يومياً خلال الأيام الستة الماضية، ارتفاعاً من 700 ألف برميل يومياً فقط في شهر أغسطس.

مستويات أسعار ماقبل الحرب

لكن لا تزال الآمال قائمة في أن ينخفض النفط  أكثر لأنه في مستويات عالية غير تلك التي كان عليها قبل الحرب  على إيران بكثير، حيث كانت الأسعار قبل 28 فبراير 2026، في حدود   72 إلى 73 دولاراً للبرميل لخام برنت.

أسعار النفط يوم الاثنين الولايات المتحدة وإيران مسارٌ دبلوماسيٌّ للتهدئة الحرب خام غرب تكساس 100 دولار للبرميل ترامب

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