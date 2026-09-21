الدفاعات الجوية الإيرانية تسقط مسيرة "أوربيتر" فوق مضيق هرمز

أسقطت الدفاعات الجوية الإيرانية طائرة مسيرة استطلاعية متطورة من طراز «أوربيتر» أثناء تحليقها فوق مضيق هرمز.



وقال الجيش الإيراني، في بيان، إن منظومات الدفاع الجوي التابعة له تمكنت من رصد واستهداف الطائرة المسيرة باستخدام منظومات محلية، ضمن شبكة الدفاع الجوي الموحدة في المنطقة الجنوبية الشرقية من البلاد.

وأوضح البيان أن عملية الاستهداف وقعت في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بالتوقيت المحلي، وانتهت بتدمير المسيرة فوق مضيق هرمز.

ولم يعلن الجيش الإيراني في بيانه الجهة التي تتبع لها الطائرة المسيرة أو الدولة التي كانت تشغلها، كما لم يكشف طبيعة المهمة التي كانت تنفذها قبل إسقاطها.

تصاعد التوتر العسكري

ويأتي الإعلان الإيراني في ظل تصاعد التوتر العسكري حول مضيق هرمز، مع استمرار المواجهة بين إيران والولايات المتحدة، وتزايد الحوادث المرتبطة بالطائرات المسيرة وحركة الملاحة في المنطقة.



وخلال الأيام الماضية، أعلنت إيران إسقاط طائرات مسيرة أمريكية الصنع في محيط مضيق هرمز، بينها طائرات من طرازي «MQ-1» و«MQ-9»، في وقت تتبادل فيه طهران وواشنطن التهديدات وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهة الإقليمية.

ويحتل مضيق هرمز أهمية استراتيجية كبيرة باعتباره ممرًا رئيسيًا لحركة صادرات الطاقة من منطقة الخليج، فيما أدت التطورات العسكرية الأخيرة إلى اضطراب حركة الملاحة وارتفاع المخاوف بشأن إمدادات النفط والأسواق العالمية.