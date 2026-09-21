3 شهداء و9 مصابين بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها في خان يونس

قالت وسائل إعلام فلسطينية نقلا عن هيئة الإسعاف والطوارئ، أن 9 أشخاص أصيبوا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلية خارج مناطق سيطرتها في مدينة خان يونس ومخيم البريج بقطاع غزة.

و استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب 21 آخرون، خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وفق حصيلة جديدة لوزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية ثلاثة شهداء و21 مصابًا.

وأوضحت أن حصيلة الشهداء منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أكتوبر 2025، ارتفعت إلى 1393 شهيدا، فيما بلغ عدد الإصابات 4822 إصابة، إضافة إلى انتشال 831 شخصا من تحت الأنقاض.

وأشارت الصحة إلى أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ارتفعت إلى 73,910 شهداء و174,935 إصابة.

وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي، لليوم الـ346 على التوالي، خرق اتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة في قطاع غزة، الموقع بوساطة عربية وأميركية في مدينة شرم الشيخ المصرية في 10 أكتوبر 2025، والذي نص على إنهاء الحرب على غزة.

وسجل قطاع غزة، خروقات جديدة للتهدئة، شملت إطلاق النار من الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية، وقصفا مدفعيا، ونسف منازل، واستهداف خيام للنازحين ومراكز إيواء، تركز معظمها في محافظة خانيونس جنوبي القطاع.

وفي خان يونس، أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية نيرانها بكثافة باتجاه المناطق الجنوبية للمدينة، فيما أطلق الطيران المروحي النار على المناطق الشرقية، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المناطق الجنوبية وإطلاق نار من الآليات المنتشرة في المنطقة.

وفي مدينة غزة، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار باتجاه ساحل المدينة، بينما تعرضت المناطق الشرقية لإطلاق نار كثيف من الدبابات، بالتزامن مع إطلاق نار من الطيران المروحي في مناطق شرقي وشمالي القطاع.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة مواطنين بقصف من زوارق الاحتلال على مخيم للنازحين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.