عبور السفن عبر مضيق هرمز يتراجع مع استمرار التوترات بين أمريكا وإيران

تراجعت حركة سفن السلع عبر مضيق هرمز إلى 12 سفينة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مقابل 35 سفينة في عطلة نهاية الأسبوع السابق، مع استمرار التوترات في الخليج وتعثر المسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، وفقا لبيانات الشحن الصادرة اليوم الاثنين.

وتراجعت حركة الملاحة المرصودة عبر المضيق، الذي كان يمر عبره قبل الحرب نحو خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميا، إلى مستويات محدودة للغاية.

ومع ذلك، يواصل منتجو النفط في الشرق الأوسط تصدير الخام عبر ناقلات أوقفت أجهزة التعريف الخاصة بها لتجنب رصدها.

وأظهرت بيانات أولية من شركة تحليلات الشحن كبلر أن أربع سفن قابلة للتتبع، بينها ناقلتا منتجات نفطية وسفينتان فارغتان لنقل البضائع السائبة والغاز، غادرت المضيق أمس الأحد، بينما دخلت ناقلتان صغيرتان للنفط إلى الخليج.

كما غادرت خمس سفن الخليج أمس الأول السبت، محملة بمنتجات زراعية وغاز بترولي مسال وأسمدة، فيما دخلت ناقلة غاز ضخمة جدا فارغة إلى المنطقة، وفقا للبيانات.

وقبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، كان مضيق هرمز يستقبل عادة نحو 125 سفينة تجارية كبيرة يوميا، تشمل ناقلات النفط والغاز وسفن البضائع السائبة وسفن الحاويات.

دفعت هجمات الحوثيين على خط أنابيب أرامكو السعودي الشرق-الغرب شركة الطاقة الحكومية إلى زيادة صادراتها عبر مضيق هرمز خلال سبتمبر وأكتوبر، بعد تعليق بعض الشحنات عبر ميناء ينبع.

وساعد ذلك صادرات السعودية، أكبر منتج في منظمة أوبك، على التعافي إلى أكثر من 4 ملايين برميل يوميا منذ بداية سبتمبر، بعدما تراجعت إلى 2.4 مليون برميل يوميا في أغسطس، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2013 على الأقل، وفق بيانات أولية من «كبلر».

وأظهرت بيانات الشركة أن 13 ناقلة نفط، معظمها ناقلات عملاقة جدا، غادرت مضيق هرمز خلال الأسبوع المنتهي في 13 سبتمبر، محملة بنحو 34 مليون برميل من الخام.

واستحوذت السعودية على نحو نصف هذه الصادرات، بينما جاءت 35% من الكميات من العراق.

وقال محللو جيه بي مورجان في مذكرة بتاريخ 18 سبتمبر إن تدفقات النفط في الشرق الأوسط لا تزال قوية بصورة مفاجئة رغم الاضطرابات التي لحقت بخط أنابيب الشرق-الغرب السعودي.

وأضافوا أن إجمالي تدفقات النفط بلغ في المتوسط 17.1 مليون برميل يوميا خلال الأيام العشرة الماضية، أي أقل بنحو 6.1 مليون برميل يوميا فقط من متوسط عام 2025.

وأشار المحللون إلى أن أبرز تحول جاء من جانب السعودية، إذ أظهرت بيانات الأقمار الصناعية أن متوسط تدفقات النفط السعودي عبر مضيق هرمز بلغ 2.9 مليون برميل يوميا خلال الأيام الستة الماضية، مقارنة بنحو 700 ألف برميل يوميا في أغسطس.