مرتبات سبتمبر 2026.. موعد الصرف وقيمة الرواتب بعد الزيادة

يترقب موظفو الجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026، بالتزامن مع اقتراب موعد إتاحة الرواتب في الحسابات البنكية وبدء صرف المستحقات وفق الجدول المحدد للجهات الحكومية، حيث تبدأ عملية صرف مرتبات سبتمبر اعتبارًا من يوم الخميس 24 سبتمبر، وتستمر على مدار 5 أيام، مع تخصيص أيام 8 و9 و10 سبتمبر لصرف مستحقات المتأخرات.

وتتجه أنظار العاملين بالدولة إلى جدول صرف مرتبات سبتمبر 2026 لمعرفة اليوم المحدد لإتاحة الراتب لكل وزارة وجهة حكومية، إلى جانب معرفة قيمة الرواتب وفق الدرجات الوظيفية، ووسائل الحصول على المستحقات المالية، خاصة مع تطبيق الزيادة الجديدة وفق البيانات الواردة في النص محل التقرير.

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متى يبدأ صرف مرتبات سبتمبر 2026؟

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026، على أن تنطلق عملية الصرف اعتبارًا من يوم الخميس 24 سبتمبر، وتستمر على مدار 5 أيام، مع تخصيص أيام 8 و9 و10 سبتمبر لصرف مستحقات المتأخرات.

وتبدأ إتاحة المرتبات للعاملين وفق المواعيد المحددة لكل وزارة وهيئة وجهة حكومية، بما يتيح للموظفين الحصول على مستحقاتهم المالية وفق جدول الصرف المعلن، دون ارتباط جميع الجهات الحكومية بيوم واحد لصرف المرتبات.

وأكدت أحدث التغطيات المنشورة اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026 أن موعد بدء صرف مرتبات سبتمبر يظل يوم الخميس 24 سبتمبر 2026، مع استكمال الصرف وفق الجدول المحدد للجهات المختلفة.

ما جدول صرف مرتبات سبتمبر 2026؟

تصرف مرتبات شهر سبتمبر يوم الخميس 24 سبتمبر لوزارات «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

ويستكمل صرف المرتبات يوم الأحد 27 من الشهر لوزارات «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

وتشير أحدث التغطيات المنشورة اليوم إلى بدء الصرف يوم 24 سبتمبر واستكماله يوم 27 سبتمبر لجهات أخرى، بما يتوافق مع الجدول الوارد في النص محل التقرير.

متى تصرف مرتبات سبتمبر للمتخلفين عن المواعيد المحددة؟

تصرف مرتبات شهر سبتمبر في أيام 28 و29 و30 من الشهر لجميع العاملين الذين تخلفوا عن صرف المرتبات في المواعيد المحددة.

ويتيح هذا الجدول فترة إضافية أمام الموظفين الذين لم يتمكنوا من الحصول على مستحقاتهم في الموعد المخصص للجهة التابعين لها، بما يسمح بإتاحة المرتبات خلال الأيام المحددة لاستكمال عملية الصرف.

وبذلك تمتد عملية صرف مرتبات سبتمبر وفق المواعيد المحددة لتشمل أيام 24 و27 و28 و29 و30 سبتمبر، مع اختلاف يوم الصرف الأساسي من جهة حكومية إلى أخرى بحسب الجدول المقرر.

ما أماكن صرف مرتبات سبتمبر 2026؟

تتوافر أمام الموظفين عدة وسائل للحصول على رواتبهم ومستحقاتهم المالية، من بينها ماكينات الصراف الآلي «ATM»، وفروع البنوك، والمحافظ الإلكترونية، إلى جانب بطاقات «ميزة» وخدمات وتطبيقات الدفع الإلكتروني.

وتتيح هذه الوسائل للمستفيدين اختيار الطريقة الأنسب للحصول على مستحقاتهم المالية في موعد الصرف، مع استمرار إتاحة المرتبات وفق المواعيد المقررة لكل جهة إدارية.

وتأتي ماكينات الصراف الآلي ضمن وسائل الحصول على المرتبات، إلى جانب القنوات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني، بما يوفر أكثر من خيار أمام العاملين للحصول على مستحقاتهم خلال فترة الصرف.

كم تبلغ قيمة المرتبات بعد الزيادة الجديدة؟

تختلف قيمة المرتبات وفق الدرجات الوظيفية، ويشمل جدول الحد الأدنى للمرتبات الوارد في البيانات محل التقرير عددًا من الدرجات، تبدأ من الدرجة الممتازة وصولًا إلى الدرجة السادسة.

ويحصل موظفو الدرجة الممتازة على 14 ألف و900 جنيه، بينما يحصل موظفو الدرجة العالية أو ما يعادلها على 12 ألف و900 جنيه.

أما موظفو درجة مدير عام أو ما يُعادلها، فيحصلون على 11 ألف و400 جنيه، في حين يحصل موظفو الدرجة الأولى أو ما يُعادلها على 10 آلاف و800 جنيه.

وتشمل القيم الواردة أيضًا موظفي الدرجة الثانية أو ما يُعادلها، ويحصلون على 9 آلاف و500 جنيه، بينما يحصل موظفو الدرجة الثالثة أو ما يُعادلها على 9 آلاف و100 جنيه.

ما قيمة مرتب الدرجة الرابعة بعد الزيادة؟

يحصل موظفو الدرجة الرابعة أو ما يُعادلها على 9 آلاف و300 جنيه، وفق جدول الحد الأدنى للمرتبات الوارد في النص.

ويأتي هذا المبلغ ضمن القيم المحددة للدرجات الوظيفية المختلفة، والتي تشمل أيضًا الدرجات الممتازة والعالية ودرجة مدير عام والدرجة الأولى والثانية والثالثة والخامسة والسادسة.

كم يحصل موظفو الدرجة الخامسة والسادسة؟

يحصل موظفو الدرجة الخامسة أو ما يُعادلها على 9 آلاف و100 جنيه، بينما يحصل موظفو الدرجة السادسة أو ما يُعادلها على 8 آلاف و100 جنيه.

وتكمل هذه القيم جدول الحد الأدنى للمرتبات الوارد في البيانات، بما يوضح قيمة الراتب المحددة لكل درجة وظيفية وفق الأرقام الواردة في النص.

ما جدول الحد الأدنى للمرتبات في سبتمبر 2026؟

يتضمن جدول الحد الأدنى للمرتبات القيم الآتية، وفق البيانات الواردة في النص دون تغيير.

موظفو الدرجة الممتازة يحصلون على 14 ألف و900 جنيه.

موظفو الدرجة العالية أو ما يعادلها يحصلون على 12 ألف و900 جنيه.

موظفو درجة مدير عام أو ما يُعادلها يحصلون على 11 ألف و400 جنيه.

موظفو الدرجة الأولى أو ما يُعادلها يحصلون على 10 آلاف و800 جنيه.

موظفو الدرجة الثانية أو ما يُعادلها يحصلون على 9 آلاف و500 جنيه.

موظفو الدرجة الثالثة أو ما يُعادلها يحصلون على 9 آلاف و100 جنيه.

موظفو الدرجة الرابعة أو ما يُعادلها يحصلون على 9 آلاف و300 جنيه.

موظفو الدرجة الخامسة أو ما يُعادلها يحصلون على 9 آلاف و100 جنيه.

موظفو الدرجة السادسة أو ما يُعادلها يحصلون على 8 آلاف و100 جنيه.

ما أبرز المعلومات التي يبحث عنها الموظفون بشأن مرتبات سبتمبر؟

تتركز عمليات البحث حول موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026، واليوم المحدد لكل وزارة وهيئة، وقيمة الرواتب بعد الزيادة الجديدة، بالإضافة إلى وسائل الحصول على المرتبات والمستحقات المالية.

ويبدأ الصرف يوم الخميس 24 سبتمبر، بينما يستكمل يوم الأحد 27 من الشهر، ثم تصرف المرتبات في أيام 28 و29 و30 من الشهر لجميع العاملين الذين تخلفوا عن صرف المرتبات في المواعيد المحددة.

وتتوافر الرواتب من خلال ماكينات الصراف الآلي «ATM»، وفروع البنوك، والمحافظ الإلكترونية، وبطاقات «ميزة»، وخدمات وتطبيقات الدفع الإلكتروني.

ومع اقتراب موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026، يظل جدول الصرف وقيمة المرتبات حسب الدرجات الوظيفية من أبرز المعلومات التي يحتاج إليها العاملون بالدولة، خصوصًا مع اقتراب موعد إتاحة المستحقات المالية وارتباطها بالالتزامات الشهرية للأسر.

وتؤكد أحدث التغطيات المنشورة اليوم أن موعد بدء صرف مرتبات سبتمبر 2026 هو الخميس 24 سبتمبر، بينما يستمر الصرف وفق الجدول المخصص للجهات الحكومية المختلفة.