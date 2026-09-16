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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس الاتحاد السكندري: حصد 10 نقاط في أول 5 مباريات شيء هائل.. ونمتلك جهازًا محترمًا | فيديو

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
محمد سمير

أعرب محمد أحمد سلامة، رئيس الاتحاد السكندري، عن سعادته بانتصار فريقه على المصري البورسعيدي بهدفين دون مقابل، وذلك لحساب الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وقال رئيس الاتحاد السكندري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «حققنا فوزًا مهمًا اليوم والحمد لله على الانتصار ومبروك لكل جماهير الاتحاد السكندري».

وأضاف سلامة: «نمتلك جهازًا فنيًا محترمًا بقيادة حمزة الجمل وعكفنا معه على تكوين الفريق وإعداده بالشكل الأمثل».

وأردف قائلًا: «في الموسم الماضي اعتمدنا على الإعارات خلال الدور الثاني، وهذه الإعارات مثلت لنا مشكلة كبيرة ولكن لم يكن أمامنا غيرها في الموسم الماضي».

وأشار سلامة إلى أن موضوع الإعارات في الموسم الماضي تسبب في فقدان عناصر كثيرة من اللاعبين في الموسم الجديد، «لذلك قمنا هذا الموسم بالتعاقد مع 24 لاعبًا جديدًا قبل انطلاق هذا الموسم».

ورأى رئيس الاتحاد السكندري أن تجميع 10 نقاط خلال 5 مباريات شيء إيجابي جدًا وهائل بالنسبة للفريق، خاصةً «إننا في الموسم الماضي حتى شهر يناير كنا نمتلك 8 نقاط فقط».

وحول تطلعات الفريق هذا الموسم، قال سلامة: «لا بد أن نكون واقعيين هذا الموسم وواقع وإمكانيات اللاعبين.. طموح جماهير الاتحاد السكندري لا حدود له ومشروع، ولكن هدفنا ضمان البقاء في الدوري مبكرًا وأن نتواجد في النصف الأول من الجدول».

الاتحاد السكندري رئيس الاتحاد السكندري حمزة الجمل محمد أحمد سلامة المصري البورسعيدي

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