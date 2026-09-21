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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الرياضة يتفقد المركز الأوليمبي ويلتقي منتخبات البوتشيا ورفع الأثقال وألعاب القوى البارالمبية

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
عبدالله هشام

تفقد وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، المركز الأوليمبي بالمعادي، وذلك في إطار حرصه على متابعة استعدادات المنتخبات الوطنية والاطمئنان على سير برامج الإعداد والتجهيز للبطولات والاستحقاقات المقبلة.

وخلال جولته بالمركز الأوليمبي، حرص وزير الشباب والرياضة على لقاء عدد من لاعبي المنتخبات الوطنية، حيث التقى لاعبي منتخب البوتشيا، ومنتخب رفع الأثقال البارالمبي، ومنتخب ألعاب القوى البارالمبي.

كما التقي وزير الشباب والرياضة بلاعبي منتخب التايكوندو والملاكمة ومنتخب كرة اليد للسيدات مواليد 2010، وقام بجولة تفقدية في الطب الرياضي بالمركز، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، واطمأن على سير برامج التدريب والإعداد الخاصة بهم.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمنتخبات البارالمبية والرياضات البارالمبية، في ظل ما يمثله لاعبوها من نماذج مشرفة للإرادة والعزيمة والقدرة على تحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر في مختلف المحافل الرياضية.

مشددا حرصه على أن تكون المتابعة الميدانية للمنتخبات الوطنية جزءًا أساسيًا من عمل الوزارة، للتعرف عن قرب على احتياجات اللاعبين والأجهزة الفنية، وتوفير أفضل الظروف الممكنة أمامهم خلال مراحل الإعداد والمنافسات.

كما أوضح وزير الرياضة ان الابطال الرياضيين في الرياضات البارالمبية أثبتوا أنهم قادرون على تجاوز التحديات وتحقيق الإنجازات، خاصة في ظل توجيه القيادة السياسية بتكثيف الدعم لذوي الهمم وتوفير الدعم اللازم للاعبين، مشيرا إلى أن الوزارة مستمرة في تقديم كل أوجه الدعم والمساندة لهم، بما يسهم في إعدادهم بصورة قوية للمنافسات المقبلة وتحقيق تطلعات الرياضة المصرية.

وأشار جوهر نبيل إلى أهمية استمرار التنسيق بين الوزارة والاتحادات الرياضية والأجهزة الفنية، بما يضمن توفير بيئة مناسبة للتدريب والإعداد، مؤكدًا أن الاستثمار في اللاعبين ودعمهم يمثل أحد المحاور الرئيسية للنهوض بمستوى الرياضة المصرية وتحقيق المزيد من الإنجازات على المستويين القاري والدولي.

وفي ختام جولته، حرص وزير الشباب والرياضة على تحفيز اللاعبين، والتأكيد على ثقته في قدراتهم، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح وتحقيق نتائج متميزة خلال الاستحقاقات المقبلة.

وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل المركز الأوليمبي بالمعادي وزير الرياضة منتخب التايكوندو

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