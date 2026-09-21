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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مسؤول أممي: تسجيل نزوح 126 ألف شخص في اليمن منذ بداية أغسطس

ليمن
ليمن
عادل نصار

قال إبراهيم الحداد، رئيس وحدة تحليل المعلومات والتواصل بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، إن الوضع الإنساني في اليمن مقلق للغاية، خصوصًا أن التطورات الأخيرة تأتي في وقت كانت فيه الاحتياجات الإنسانية مرتفعة بالفعل، ما يعني وجود احتياجات جديدة تضاف إلى أزمة إنسانية قائمة وممتدة منذ سنوات.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي كريم حاتم، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّه وفق أحدث بيانات مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية والمتاحة حتى الآن، تم تسجيل نزوح ما يقارب 126 ألف شخص، يمثلون نحو 21 ألف أسرة، خلال الفترة من 1 أغسطس حتى 19 سبتمبر، متوقعًا زيادة هذا الرقم مع استمرار عمليات التسجيل والتدقيق.

وأكد أن هذه الأرقام تعكس أسرًا اضطرت إلى مغادرة منازلها بشكل مفاجئ، تاركة ممتلكاتها ومصادر دخلها وشبكات الدعم التي كانت تعتمد عليها، لتبدأ احتياجاتها منذ لحظة وصولها إلى منطقة جديدة، وتشمل مكانًا آمنًا وغذاءً ومأوى ورعاية صحية وحماية، وأحيانًا مساعدات نقدية.

وتابع، أن اليمن كان يضم، وفق تقديرات الأمم المتحدة، 5.2 مليون نازح قبل هذه الأزمة، موضحًا أن 68% من إجمالي الـ126 ألف شخص الذين تم حصرهم حتى الآن نزحوا داخليًا داخل محافظاتهم، بينما اضطر 32% إلى الانتقال إلى محافظة أخرى أو مركز إيواء أو مخيم نازحين آخر.

وأشار إلى أن ذلك يعكس محاولة كثير من الأسر النازحة البقاء قريبة من مناطقها الأصلية، وفي الوقت نفسه امتداد الأثر الإنساني جغرافيًا إلى مناطق جديدة.

وأكد رئيس وحدة تحليل المعلومات والتواصل بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن أن هذا الوضع يضع ضغطًا إضافيًا على المجتمعات المضيفة وخدماتها، موضحًا أن الأرقام تتغير، لكن الاتجاه واضح، وهو مزيد من النزوح يعني مزيدًا من الاحتياجات، وضغطًا متزايدًا على موارد إنسانية محدودة.

اليمن أزمة إنسانية إبراهيم الحداد

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