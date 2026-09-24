إصابة مسن وسيدة بانقلاب سيارة ملاكي بأسيوط

أصيب مسن وسيدة بكسور وكدمات متفرقة بالجسم أثر حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق أسيوط سوهاج الزراعى أمام قرية المطيعة بجوار كوبرى الحلفا
تلقى اللواء حازم زين مدير أمن أسيوط إخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية ببلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد انقلاب سيارة ملاكى أمام قرية المطيعة.
إصابة مسن وسيدة بانقلاب سيارة ملاكى
على الفور انتقلت سيارات الإسعاف وضباط المباحث لمكان الحادث وتبين انقلاب سيارة ملاكى أمام قرية المطيعة بجوار كوبرى الحلفا وإصابة "منتصر م ع " 68 اشتباه خلع فى الكتف الأيسر ،"سحر م م" 48 سنة كسر بالذراع الأيسر.
تم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة ونقل المصابين لمستشفى أبوتيج المركزى لتلقى العلاج اللازم وتسيير الحركة المرورية.