بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق مطروح الإسكندرية

شهد طريق مطروح الإسكندرية، مساء اليوم، حادث تصادم بين سيارتين، أسفر عن إصابة 4 أشخاص، جرى نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى رأس الحكمة المركزي لتلقي الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.

أسماء المصابين

وتبين من الفحص الطبي المبدئي إصابة أحمد كمال حسن باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالكتف، وإبراهيم محمد إبراهيم باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالكتف واشتباه كسر بالعمود الفقري.

كما أصيب عمر ناير علي بجرح في الذراع الأيمن، بينما أصيب محمد حسين يوسف باشتباه ما بعد الارتجاج.

واستقبل مستشفى رأس الحكمة المصابين، حيث أجرى الفريق الطبي الفحوصات اللازمة لهم، وتبين استقرار حالتهم الصحية، فيما جرى تحرير المحضر اللازم، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية.