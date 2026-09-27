هل وصلت تكلفة فرح عريس مطروح إلى 500 مليون جنيه؟.. المنسق يحسم الجدل

حسم عادل علواني، صديق ومنسق حفل زفاف عريس مطروح، الجدل المثار حول التكلفة الحقيقية لحفل الزفاف، بعد تداول أرقام ضخمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصلت في بعض المنشورات إلى 500 مليون جنيه.

الأرقام المتداولة بشأن تكلفة الحفل

وقال علواني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» المذاع عبر قناة «صدى البلد 2»، إن الأرقام المتداولة بشأن تكلفة الحفل، سواء 70 مليون جنيه أو 500 مليون جنيه، مبالغ فيها للغاية ولا تعكس حقيقة ما جرى.

وأوضح أن الاحتفالات تمتد على مدار عدة أيام، تبدأ بتجمع أصدقاء العريس وأقاربه، بينما يشهد يوم الأربعاء احتفالات الحنة، وتقام الزفة والاحتفالات الرئيسية يوم الخميس.

مبدأ التكافل والمجاملة

وأشار إلى أن هذا النوع من الأفراح يقام في إطار عادات وتقاليد متوارثة بين القبائل والعائلات، موضحًا أن المشاركات تتم وفق مبدأ التكافل والمجاملة.

وأضاف أن بعض المشاركين يقدمون خروفًا أو عجلًا، بينما قد تشارك قبيلة كاملة بوفد وتقدم جملًا، لافتًا إلى أن هذه المساهمات لا تُعد تكلفة مباشرة للحفل بالمعنى المتداول، وإنما تأتي ضمن تقاليد اجتماعية متبادلة يتم ردها في مناسبات أخرى.

وأكد علواني في ختام حديثه أن ما أثير حول وصول تكلفة حفل الزفاف إلى مئات الملايين من الجنيهات غير صحيح، وأن الأرقام التي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مبالغ فيها بشكل كبير.