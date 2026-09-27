قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير نظم صحية: وضوح التكلفة ومراعاة اختلاف الثقافات مفتاح جذب المريض الدولي
لامين يامال: لا تتفاجأوا بمستوى مصر.. الفراعنة يمتلكون لاعبين عظماء
الحرس الثوري: وحداتنا البحرية استولت على مركبة أمريكية ذاتية القيادة تحت الماء
تدخل في الأمور الفنية.. سهام صالح حارس بيراميدز سبب الأزمة بين الشناوي وحسام حسن
كورولا وصني.. أسعار أشهر 5 سيارات سيدان في مصر
وسائل إعلام أمريكية: محاولة فاشلة لاقتحام قاعدة ماكديل الجوية بولاية فلوريدا
انهيار عقار بالمنيا واستخراج جثمان سيدة من تحت الأنقاض.. شاهد
سيف زاهر عن أزمة حسام حسن والشناوي: كله متسجل والحساب متأجل
من أفضل اللاعبين.. لامين يامال يوجه رسالة خاصة لمحمد صلاح ويشيد بمسيرته
لامين يامال يشيد بحمزة عبدالكريم: يمتلك كل الصفات ليصبح مهاجمًا رائعًا
إيران .. استهداف سفينة في مضيق هرمز بصاروخ كروز بحري
تفاصيل مسودة قانون اتحاد المطورين العقاريين.. حسابات مستقلة وصندوقان لتأمين العملاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل وصلت تكلفة فرح عريس مطروح إلى 500 مليون جنيه؟.. المنسق يحسم الجدل

عادل علواني
عادل علواني
محمد البدوي

حسم عادل علواني، صديق ومنسق حفل زفاف عريس مطروح، الجدل المثار حول التكلفة الحقيقية لحفل الزفاف، بعد تداول أرقام ضخمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصلت في بعض المنشورات إلى 500 مليون جنيه.

الأرقام المتداولة بشأن تكلفة الحفل

وقال علواني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» المذاع عبر قناة «صدى البلد 2»، إن الأرقام المتداولة بشأن تكلفة الحفل، سواء 70 مليون جنيه أو 500 مليون جنيه، مبالغ فيها للغاية ولا تعكس حقيقة ما جرى.

وأوضح أن الاحتفالات تمتد على مدار عدة أيام، تبدأ بتجمع أصدقاء العريس وأقاربه، بينما يشهد يوم الأربعاء احتفالات الحنة، وتقام الزفة والاحتفالات الرئيسية يوم الخميس.

مبدأ التكافل والمجاملة

وأشار إلى أن هذا النوع من الأفراح يقام في إطار عادات وتقاليد متوارثة بين القبائل والعائلات، موضحًا أن المشاركات تتم وفق مبدأ التكافل والمجاملة.

وأضاف أن بعض المشاركين يقدمون خروفًا أو عجلًا، بينما قد تشارك قبيلة كاملة بوفد وتقدم جملًا، لافتًا إلى أن هذه المساهمات لا تُعد تكلفة مباشرة للحفل بالمعنى المتداول، وإنما تأتي ضمن تقاليد اجتماعية متبادلة يتم ردها في مناسبات أخرى.

وأكد علواني في ختام حديثه أن ما أثير حول وصول تكلفة حفل الزفاف إلى مئات الملايين من الجنيهات غير صحيح، وأن الأرقام التي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مبالغ فيها بشكل كبير.

عريس مطروح زفاف عريس مطروح حفل زفاف عريس مطروح عادل علواني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

96 حصة شهريا بـ4800 جنيه.. ننشر تفاصيل عقود تقنين أوضاع معلمي الحصة

سعر الذهب

نزل 1300 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

عزة عبد المنعم

أنا مبحبش التخان.. رحيل عزة عبدالمنعم صاحبة واقعة التنمر من وزير الثقافة الأسبق

يسري سامي

أول ظهور بعد هروبه من مصر.. يسري سامي يحصد ذهبية الجودو في إيطاليا

المقاولون العرب ينعى ابنة حسن شاكوش

المقاولون العرب ينعى ابنة حسن شاكوش

المعاشات

خبر سار لأصحاب المعاشات خلال أيام

صورة ارشيفية

جائحة قادمة تهدد العالم.. تحذيرات من وباء إكس الغامض وكيف تستعد البشرية لمواجهته؟

أحمد سعد وعلياء بسيوني

بعد طلاقها من أحمد سعد رسميا.. أول رد فعل من علياء بسيوني

ترشيحاتنا

الدبلوماسية نجاة امرابي تحصل على الدكتوراه في الدراسات الإعلامية

بمرتبة الشرف الأولى.. الدبلوماسية نجاة امرابي تحصل على الدكتوراه في الدراسات الإعلامية

أجنحة الدجاج

ماذا يحدث لجسمك عند تناول أجنحة الدجاج؟.. فوائد وأضرار يجب معرفتها

ضيق التنفس

أسباب غير متوقعة وراء ضيق التنفس .. تعرّف عليها

فيديو

نجوم اختاروا القانون لمواجهة الشائعات

من شائعة الوفاة لقضايا المخدرات.. نجوم اختاروا القانون لمواجهة الشائعات

مروة السودانية

بعد 12 سنة انتظار.. مروة ترحل أثناء ولادة توأمها

فرح مطروح

بورش ولامبورجيني .. زفاف في مطروح يشعل السوشيال ميديا

مشروب بـ500 دينار يتحول إلى مليون

السر في مشروب بـ500 دينار.. كيف قلب تحدٍ بسيط حياة شخص في العراق؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: حين يحذر صُنّاع الآلة منها.. أين يقف الإنسان؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حين يصبح التوقيت أهم من التطوير.. ثباتك وتوازنك سر نجاحك في زمن متقلب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لغة الصمت

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: أين أنتِ طفلتي الصغيرة؟!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: طغيان الأيقونة واغتيال الحقيقة.. قراءة في سيكولوجيا عصر الصورة

المزيد