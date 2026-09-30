جامعة المنوفية تتألق في أسبوع شباب الجامعات بالمنيا وتحصد مراكز متقدمة

تواصل جامعة المنوفية تألقها في فعاليات أسبوع شباب الجامعات الرابع عشر، الذي تستضيفه جامعة المنيا خلال الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر الجاري، تحت شعار «من قلب الصعيد.. نبدع»، بمشاركة 30 جامعة ومعهدًا، حيث واصل طلاب الجامعة تحقيق نتائج متميزة في مختلف مجالات المنافسات، بما يعكس تنوع مواهبهم وقدرتهم على التميز والمنافسة.

وأكد الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، أن النتائج المتميزة التي يحققها طلاب الجامعة خلال أسبوع شباب الجامعات الرابع عشر تعكس ما يمتلكه شباب الجامعة من طاقات وقدرات إبداعية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية باعتبارها أحد المحاور الأساسية لبناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته وقدراته.

وأشاد رئيس الجامعة بالجهود التي يبذلها الطلاب وأعضاء الأجهزة الإشرافية والإدارية للظهور بالمستوى المشرف، مؤكدًا استمرار الجامعة في تقديم الدعم الكامل لطلابها، وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في مختلف المنافسات والملتقيات، بما يسهم في اكتشاف المواهب وصقلها وإعداد جيل قادر على الإبداع والتميز وخدمة المجتمع.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد زيدان، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن سعادته بما حققه طلاب جامعة المنوفية من مراكز متقدمة في منافسات الأسبوع، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تأتي نتيجة حرص الجامعة على توفير بيئة داعمة للطلاب، وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة واكتشاف مواهبهم وتنمية مهاراتهم.

وأوضح أن تنوع الإنجازات بين الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية يعكس المستوى المتميز لطلاب الجامعة وقدرتهم على المنافسة في مختلف المجالات، مشيدًا بأداء الطلاب والطالبات وروحهم التنافسية، وبجهود إدارة رعاية الشباب والمشرفين والمدربين في إعداد الوفد ومتابعة الطلاب خلال فعاليات الأسبوع.

فضية البادل ومراكز متقدمة في المنافسات الرياضية

وفي منافسات النشاط الرياضي، واصلت جامعة المنوفية تحقيق المراكز المتقدمة، حيث حصدت المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات البادل فردي، بعد حصول الطالب يوسف عبد الحميد عبد الستار، بالفرقة الثانية بكلية الحقوق، على المركز الثاني والميدالية الفضية، عقب أداء متميز خلال المنافسات.

كما حقق الطالبان يوسف عبد الحميد عبد الستار ومروان مجدي المطبعجي، بالفرقة الثانية بكلية الحقوق، المركز الثاني في منافسات البادل زوجي، ليؤكدا الحضور القوي لجامعة المنوفية في منافسات اللعبة، وذلك تحت إشراف الكابتن حسام صلاح محجوب، مشرف ومدير فريق البادل بالجامعة.

إنجازات متميزة في النشاط الاجتماعي

وفي النشاط الاجتماعي، حصد الطالب إبراهيم عماد إبراهيم، من كلية الذكاء الاصطناعي، جائزة هيئة التحكيم في مسابقة الطالب والطالبة المثالية، تقديرًا لمشاركته وتميزه ضمن منافسات المسابقة.

كما حققت جامعة المنوفية المركز الثالث في مسابقة المبادرات المجتمعية عن مبادرة «درع البيانات»، بمشاركة الطالبتين بسملة محمد عباس وسلمى محمد حسيني، من كلية الذكاء الاصطناعي، في إنجاز يعكس اهتمام طلاب الجامعة بالمبادرات النوعية، وتوظيف المعرفة والتكنولوجيا في خدمة المجتمع.

مراكز متقدمة في النشاط الثقافي

وفي النشاط الثقافي، حققت جامعة المنوفية عددًا من المراكز المتقدمة، حيث حصلت الطالبة آية إبراهيم إبراهيم، من كلية الطب، على المركز الثالث في مسابقة القرآن الكريم للطالبات، فيما حققت الطالبة أبرار علاء عيدة، من كلية الذكاء الاصطناعي، المركز الثاني في مسابقة الحديث الشريف.

كما حصد الطالب إبراهيم حسن أحمد، من كلية التمريض، المركز الأول في مسابقة الخط العربي، بينما حصلت الطالبة فاطمة مجدي الجمل، من كلية التربية النوعية، على المركز الثاني في مسابقة مجلات الحائط.وشارركت معها الطالبة شهد وسيم صالح عبد العزيز كلية التربية النوعية الفرقة الثالثة والطالبةبسملة عماد فرحات السعدنى كلية التربية النوعية الفرقة الثالثة

ويشارك وفد جامعة المنوفية في فعاليات الأسبوع تحت إشراف الدكتور محمد زيدان، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبمتابعة الدكتور محمد شاهين، مدير عام رعاية الشباب، والدكتور وليد طلعت، مسئول الاتصال

ويضم فريق الإشراف على الأنشطة المشاركة في الأسبوع عددًا من مديري الإدارات والمشرفين، النشاط الثقافي:

أيمن عبد القوي – مدير إدارة

د. معتز عبد العال – مشرف ونجاح الميهي

النشاط الفني:

أشواق النعماني – مدير إدارة

أحمد ندا، محمد النشار، نادية المنسي – مشرفون

النشاط الاجتماعي:

محمد خطاب مدير إدارة ومها العشماوي، رشا عادل مشرفتان

النشاط العلمي:

ميرفت عرفة و مدير إدارة منال عرفة – مشرفة

النشاط الرياضي:

ياسر جمال – مدير إدارة محمود حافظ، إيهاب صادق، معتز صادق، محمود درويش، حسام صلاح، محمد عبد الحكيم، سها الرقباوي، وصال القط مشرفون.

وتأتي هذه النتائج لتؤكد حرص جامعة المنوفية على دعم طلابها في مختلف المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية والعلمية، وتوفير البيئة الداعمة لإبراز مواهبهم وتنمية قدراتهم، بما يعزز مشاركتهم الفاعلة في الأنشطة الطلابية والفعاليات الجامعية المختلفة.