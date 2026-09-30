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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس منطقة المنوفية الأزهرية يشهد انطلاق امتحانات الخاتمين للقرآن الكريم بالرواق الأزهري

رئيس منطقة الأزهر
رئيس منطقة الأزهر

شهد الدكتور حسن درويش، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، انطلاق امتحانات الخاتمين للقرآن الكريم بالرواق الأزهري بالمنوفية، والتي تُعقد بقاعة التدريب بمعهد بنين شبين الكوم الإعدادي الثانوي «العاصمة»، يرافقه فضيلة الشيخ محمد فرحات، مدير الرواق الأزهري بالمنوفية.

وتشمل الامتحانات ٩٨ دارسًا ودارسة من المنتسبين للرواق الأزهري، من الكبار والأطفال، في اختبارات الخاتمين في القراءات والتجويد، حيث تابع رئيس المنطقة سير أعمال الامتحانات، واطمأن على انتظامها وتوفير الأجواء المناسبة للدارسين، بما يحقق الدقة والعدالة في تقييم مستوى الإتقان.

وتأتي هذه الاختبارات في إطار جهود الرواق الأزهري بالمنوفية في رعاية حفظة كتاب الله، والارتقاء بمستوياتهم في الحفظ والقراءات والتجويد، وفتح المجال أمام مختلف الفئات العمرية لمواصلة رحلتهم مع القرآن الكريم، حفظًا وإتقانًا وأداءً.

المنوفية محافظة المنوفية رئيس منطقة الأزهر امتحانات

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