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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة المنوفية تكرم أعضاء الوحدة المركزية وأفضل المرشدين بالكليات

جامعة المنوفية
جامعة المنوفية

كرّم مجلس جامعة المنوفية، برئاسة الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس الجامعة، أعضاء الوحدة المركزية للإرشاد الأكاديمي، وأفضل المرشدين الأكاديميين بمختلف كليات الجامعة، تقديرًا لجهودهم المتميزة ودورهم الفاعل في دعم الطلاب ومتابعتهم أكاديميًا، وتعزيز جودة الخدمات التعليمية والإرشادية المقدمة لهم.

وذلك بحضور أعضاء المجلس الدكتورة غادة على نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد زيدان القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور منصور محمد القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة، حيث أشاد الدكتور أحمد فرج القاصد بالدور المحوري الذي تقوم به منظومة الإرشاد الأكاديمي في دعم العملية التعليمية، ومساعدة الطلاب على اختيار المسارات الدراسية المناسبة، ومتابعة تقدمهم الأكاديمي، والتعامل مع التحديات التي قد تواجههم، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية داعمة ومحفزة على التفوق والتميز.

وأكد رئيس الجامعة، أن الإرشاد الأكاديمي يمثل عنصرًا أساسيًا في منظومة التعليم الجامعي، لما يقدمه من دعم وتوجيه للطلاب ومساعدتهم على اكتشاف قدراتهم وتحديد مساراتهم الأكاديمية والمهنية بصورة أكثر وعيًا، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الإرشاد الأكاديمي وتعزيز دور المرشدين بالكليات، باعتبارهم شركاء أساسيين في دعم الطلاب ومتابعة مسيرتهم التعليمية والحد من التحديات التي قد تواجههم.

وثمّن الدكتور أحمد القاصد، جهود أعضاء الوحدة المركزية للإرشاد الأكاديمي وأفضل المرشدين الأكاديميين المكرمين، تحت إشراف الدكتورة هيام مصطفى وكيل كلية التربية النوعية لشؤون التعليم ومنسق الوحدة المركزية للارشاد الأكاديمي، مؤكدًا أن التكريم يأتي تقديرًا لعطائهم ودورهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب، وتحفيزًا لهم ولزملائهم على مواصلة التميز وتقديم المزيد من المبادرات والممارسات الفعالة في مجال الإرشاد الأكاديمي.

واختُتمت فعاليات التكريم بالتأكيد على مواصلة جامعة المنوفية دعم وتطوير منظومة الإرشاد الأكاديمي، وتعميم الجهود المتميزة بين الكليات، بما يعزز التواصل الفعال بين الطلاب ومرشديهم، ويدعم قدرتهم على اتخاذ قراراتهم الأكاديمية بصورة واعية، ويُسهم في بناء تجربة جامعية أكثر جودة وتكاملًا، في إطار رؤية الجامعة للارتقاء بمستوى التعليم ووضع الطالب في قلب منظومة التطوير والتميز.

المنوفية محافظة المنوفية جامعة المنوفية تكرم الكليات

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