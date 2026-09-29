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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات تموينية علي المخابز وتحرير 32 محضر وضبط تلاعب في 84 شيكارة دقيق بالمنوفية

حملات تفتيشية
حملات تفتيشية

وجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على المخابز البلدية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات المقررة والمعايير الفنية وجودة الخبز المنتج، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 شنت الأجهزة المعنية بمركز منوف حملات تفتيشية على المخابز بقرى شبرا بلولة وكفر شبرا بلولة والعامرة وكفر رماح وميت ربيعة والحامول والكوم الأحمر، أسفرت عن تحرير 17 محضرا، لنقص وزن رغيف الخبز، ومخالفة الاشتراطات الصحية، وعدم إعطاء بون صرف، إلى جانب رصد تلاعب في 84 شيكارة دقيق بلدي مدعم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية لغلق أحد المخابز لإنتاجه خبز ناقص الوزن بنسب مرتفعة.

وعلى صعيد مركز الشهداء، امتدت الحملات التموينية لتشمل عددًا من المخابز بقرى دناشواي وأبو كلس والعراقية وعشما ودراجيل ونادر ومنشأة السادات، حيث أسفرت أعمال المرور والتفتيش عن تحرير 15 محضر لمخالفات ، تنوعت ما بين نقص أوزان أرغفة الخبز، وعدم مطابقة المواصفات المقررة، وعدم نظافة المخابز وأدوات العجين، إلى جانب مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن بيانات التشغيل وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد محافظ المنوفية استمرار الحملات الرقابية على المخابز ، للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالاشتراطات والأوزان والمواصفات المقررة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها.

المنوفية محافظة المنوفية حملات تفتيشية مخابز الشهداء

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