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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خلافات الجيرة.. القبض على المتهم بالتعدي على سيدة بالضرب في المنوفية

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على إحدى السيدات بالضرب بالمنوفية .

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 5 سبتمبر تبلغ لمركز شرطة أشمون من (ربة منزل "مصابة بخدوش متفرقة"- مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليها بالضرب لخلافات بينهما حول الجيرة الزراعية .

أمكن ضبط المشكو فى حقه "الظاهر بمقطع الفيديو" (مزارع – مقيم بدائرة المركز)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى السيدات

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