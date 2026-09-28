المجلس الأعلى للجامعات يفتح باب الترشح لمنصب رئيس جامعة المنوفية

أعلنت لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد عوض تاج الدين، فتح باب التقدم لشغل منصب رئيس جامعة المنوفية، وذلك وفقًا للقرار الوزاري رقم 2110 الصادر فى سبتمبر ٢٠٢٦.

وحددت اللجنة الفترة من السبت 10 أكتوبر وحتى الخميس 15 أكتوبر 2026 لتلقي طلبات الترشح، يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

ومن المقرر إعلان القائمة المبدئية للمتقدمين يوم 15 أكتوبر 2026، على أن يتم فتح باب تلقي الطعون يومي 18 و19 أكتوبر، ثم البت فيها وإعلان القائمة النهائية يوم 20 أكتوبر 2026.

كما حددت اللجنة يوم 22 أكتوبر 2026 لتسليم ملفات المتقدمين إلى أعضاء اللجنة، على أن يتم تحديد موعد المقابلات الشخصية للمتقدمين في وقت لاحق.