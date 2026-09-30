محافظ المنوفية يتفقد أعمال رصف وتطوير عدد من شوارع تلا

استكمل اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة تلا لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على حجم الأعمال المنفذة علي أرض الواقع ونسب إنجازها، رافقه المهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق ، محمد عمران رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا.

وتفقد محافظ المنوفية أعمال الرصف والتطوير بمتفرعات شارع محمد محمود وسيدى عز الدين بطول 1 كم باستثمارات 8 مليون جنيه بإجمالى 14 شارع ضمن الخطة الإستثمارية لمركز ومدينة تلا، وأشار مدير مديرية الطرق أن جملة استثمارات مشروعات قطاع الرصف لمركز ومدينة تلا للعام المالي الحالي 2026 / 2027 بلغ 20 مليون جنيه لتنفيذ أعمال رصف وتحسين عدد من الطرق والشوارع الرئيسية ومنها تركيب بلاط الانترلوك بمتفرعات شوارع محمد محمود ومصطفى النمر ، وكذا متفرعات محمد محمود وسيدى عز الدين ، موضحاً أن العمل جاري علي قدم وساق في تنفيذ مستهدفات الخطة لتدعيم البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات.

وأشار محافظ المنوفية أن المحافظة تتبنى خطة طموحة لرصف أكبر عدد من الشوارع والطرق الرئيسية والتي ستساهم بدورها فى تنشيط حركة التجارة داخل المحافظة كون قطاع الطرق أحد محاور التنمية المستدامة ، مشيراً أن الخطة الإستثمارية لمركز ومدينة تلا تقارب 39 مليون جنيه، لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتى تشمل رصف طرق وتطوير ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة وتدعيمها بالأعمدة والكشافات الحديثة، وتطوير مباني الوحدات المحلية والمنشآت الإدارية ، بالإضافة إلى توصيل المرافق لعمارات الاسكان الاجتماعي ، موجهاً بضرورة التواجد الميداني وبذل المزيد من الجهد وتسريع وتيرة العمل والالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية للارتقاء بالبنية التحتية والمساهمة في تحسين جودة الخدمات لضمان إنجاز الأعمال في أسرع وقت .

كما تفقد محافظ المنوفية محيط مبنى "صيدناوي" بمركز ومدينة تلا، وذلك في إطار الخطة الشاملة التي تتبناها المحافظة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة والتوسع في إقامة مشروعات استثمارية تجارية وصناعية تسهم في تعظيم الموارد الذاتية وتوفر فرص عمل حقيقية وإحداث نقلة نوعية بقطاع الاستثمار بالمحافظة بما يعود بالنفع العام على المواطنين.

اطلع المحافظ على حالته والإمكانات المتاحة به، ووجّه بضرورة استكمال أعمال الحصر والدراسة اللازمة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات الخاصة بالطرح للإستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص ، مع التأكيد على إعداد تصور واضح للاستغلال الأمثل للموقع بما يتناسب مع طبيعة المنطقة .

وخلال جولته ، شدد محافظ المنوفية على رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بالرفع الفورى للإشغالات المتواجدة بنطاق المدينة والشارع الخلفى لمبنى صيدناوى وفتحه لتسهيل حركة المارة للحفاظ على المظهر الحضاري ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.