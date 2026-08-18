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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد صلاح.. تفاصيل جهود إنعاش السياحة الرياضية في مصر

محمد صلاح
محمد صلاح
البهى عمرو

كشف محمد سمير، رئيس لجنة السياحة الرياضية بنقابة السياحيين، أن هناك أنواعا عديدة للسياحة مثل السياحة العلاجية والثقافية والأثرية والمؤتمرات، والرياضية.


وتابع خلال لقائه مع الإعلامية حياة قطوف، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن لجنة السياحة الرياضية بدأت منذ نحو عامين لدعم السياحة.


ولفت إلى أنه يتم تنظيم فعاليات تجمع بين السياحة والرياضة، موضحًا أن هناك شركات رياضية تنظم بطولات أقامت المؤتمر الصحفي في منطقة الأهرامات لتكون هناك خدمة متبادلة بين السياحة والرياضة.


وأوضح أن هناك جهة في وزارة الشباب والرياضة مختصة بالسياحة الرياضية، لافتا إلى أن الوزير جوهر نبيل بحث مع وزير السياحة دعم السياحة الرياضية.


وأشار إلى أن تركيا استغلت محمد صلاح للترويج للسياحة، لافتا إلى أن حضور مشاهير الرياضات النزالية للفعاليات الرياضية من شأنه ان يسهم في الترويج للسياحة.
 

السياحة الرياضية السياحة لجنة السياحة

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