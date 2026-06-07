بعد اتهامات التجسس الإسرائيلي على واشنطن .. تقرير يكشف أن مفاوضي إيران كانوا الهدف الرئيسي

كشفت تقارير استخباراتية أمريكية عن تصاعد المخاوف داخل واشنطن من أنشطة تجسس إسرائيلية استهدفت مسؤولين أمريكيين مشاركين في المفاوضات مع إيران، في خطوة اعتبرها مسؤولون أمريكيون تجاوزًا لحدود التعاون بين الحليفين. ووفقًا للتقارير، فإن الهدف الرئيسي من تلك الأنشطة كان الاطلاع على استراتيجية الإدارة الأمريكية ومواقفها المتغيرة خلال المحادثات الجارية مع طهران.





وأشارت المعلومات إلى أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية كثفت جهودها لمراقبة عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين، من بينهم المبعوث الأمريكي الخاص وكبير المفاوضين في الملف الإيراني ستيف ويتكوف، إلى جانب مسؤولين بارزين في وزارة الدفاع الأمريكية. كما رفعت جهات استخباراتية أمريكية مستوى التحذير من أنشطة التجسس الإسرائيلية إلى درجة “حرجة”، في مؤشر على حجم القلق المتزايد داخل المؤسسات الأمنية الأمريكية.





وبحسب التقارير، فإن واشنطن تخشى أن تؤثر هذه الأنشطة على مستوى تبادل المعلومات والتنسيق الأمني بين الجانبين، خاصة في ظل حساسية الملف الإيراني. في المقابل، نفت إسرائيل الاتهامات بشكل قاطع، مؤكدة أنها لا تتجسس على المسؤولين أو المؤسسات الأمريكية.



