"DJI" تشعل حرب القضاء مجدداً وتقدم دعوى قضائية جديدة ضد منافستها "Insta360"

أقامت شركة "DJI" العالمية الرائدة في صناعة الطائرات المسيرة وكاميرات الحركة دعوى قضائية جديدة ومفاجئة ضد منافستها المباشرة شركة “Insta360”.

وسلط تقرير فني نشره موقع "News Shooter" الدولي المتخصص في معدات التصوير والسينما الضوء على خفايا الصراع، مؤكداً أن هذا التحرك القضائي المستحدث لعام 2026 يأتي ليعيد إشعال حرب المحاكم المشتعلة بين العملاقين، إثر اتهامات متبادلة بانتهاك براءات اختراع فنية تخص تكنولوجيا استقرار الكاميرات وميكانيكية التصميم الهيكلي لأحدث بوابات التصوير الرقمي.

تفكيك اتهامات الانتهاك التكنولوجي لمعايير التثبيت البصري

تستهدف الدعوى القانونية المرفوعة من "DJI" محاصرة التمدد التسويقي لمنتجات "Insta360" الفاخرة عبر الأسواق العالمية.

وتتهم الوثائق القضائية لعام 2026 شركة "Insta360" بتعمد نسخ واستخدام تقنيات هندسية طورتها "DJI" مسبقاً، وتحديداً الأنظمة البرمجية والعتادية المسؤولة عن تثبيت الصور (Stabilization) وتقنيات التتبع الذكي للأجسام، والتي تمنح كاميرات الحركة كفاءة تشغيلية وحركية بلغت 100% أثناء تصوير الرياضات العنيفة والمشاهد الجوية السريعة.

أتمتة حظر الشحنات ومحاولات تقييد حركة المنافسين دولياً

تمنح القوانين التجارية الفيدرالية شركة "DJI" القدرة الاستباقية على المطالبة بفرض عقوبات تجارية صارمة تشمل حظر بيع بعض الطرازات المنتهكة.

وحرص المستشارون القانونيون لـ "DJI" على صياغة المطالب القضائية لأتمتة تجميد شحنات كاميرات الحركة التابعة لـ "Insta360" ومنع دخولها إلى أسواق حيوية، مما يشكل تهديداً عتادياً وتسويقياً مباشراً لخطط مبيعات الشركة المنافسة، ويجبرها على مراجعة شفراتها التصميمية كيميائياً وفنياً لتفادي الغرامات المالية الباهظة.

انعكاسات تسويقية مرتقبة تضرب قطاع معدات التصوير في مصر

تفتح هذه الحرب القضائية الشرسة والمستمرة آفاقاً وتداعيات اقتصادية بالغة الأهمية تترقبها أسواق الكاميرات وموزعو معدات التصوير وصناع المحتوى الرقمي في مصر لعام 2026.

ويرى خبراء التصوير والاتصالات محلياً أن استمرار الصراع القضائي بين "DJI" و"Insta360" قد يؤدي إلى اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الكاميرات الرياضية بالأسواق المصرية، مما يفرض على المصورين والشباب المستقلين بمصر التمهل قبل اختيار منظومة التصوير القادمة، ترقباً لما ستسفر عنه الأحكام الدولية.

يبرهن لجوء الشركات التكنولوجية لساحات القضاء لعام 2026 على أن صدارة قطاع كاميرات الحركة لم تعد تحسم فقط داخل مختبرات الابتكار الهندسي، بل عبر معارك براءات الاختراع الصارمة.

ومع استمرار تداول القضية بين مكاتب المحاماة، يستعد قطاع صناعة المحتوى البصري لمنعطف تجاري مستدام يؤكد أن حماية الملكية الفكرية وتأمين الابتكارات البرمية هما خط الدفاع الأول لصيانة النفوذ المالي والزعامة الرقمية عالمياً.