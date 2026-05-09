بمواصفات سينمائية.. دي جي آي تطلق كاميرا Osmo Pocket 4 Pro المنافس الأقوى لصناع المحتوى

كشفت شركة "دي جي آي" (DJI) الرائدة عالمياً في تكنولوجيا الكاميرات، عن أيقونتها الجديدة "Osmo Pocket 4 Pro"، والتي تمثل قفزة نوعية في عالم الكاميرات المحمولة المجهزة بمثبت حركة، موفرةً حلولاً احترافية لصناع المحتوى والمصورين الباحثين عن الجودة الفائقة في حجم يتسع في قبضة اليد.

مستشعر عملاق وأداء ليلي فائق

تستهدف الكاميرا الجديدة تقديم تجربة تصوير سينمائية بفضل تزويدها بمستشعر مطور بقياس "1 بوصة"، ما يمنحها قدرة استثنائية على التقاط تفاصيل دقيقة وألوان واقعية حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة. وتدعم "Osmo Pocket 4 Pro" تصوير الفيديو بدقة "4K" بمعدلات إطارات مرتفعة، مما يسمح بإنتاج لقطات حركة بطيئة (Slow Motion) بسلاسة تامة ووضوح مذهل ينافس الكاميرات الاحترافية الضخمة.

نظام تتبع ذكي ومثبت حركة متطور

تعتمد الكاميرا على الجيل الأحدث من أنظمة التتبع الذكي المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والتي تضمن بقاء الهدف في منتصف الكادر حتى مع الحركة السريعة أو المفاجئة. كما تم تطوير مانع الاهتزاز الميكانيكي ثلاثي المحاور ليوفر ثباتاً مطلقاً أثناء الجري أو ركوب الدراجات، مما يجعلها الخيار الأول لمصوري "الفلوجات" والرحلات الذين يحتاجون إلى أداء مستقر في كافة الظروف الميدانية.

شاشة دوارة وبطارية تدوم طويلاً

زودت الشركة الكاميرا بشاشة لمسية كبيرة قابلة للدوران، تتيح للمستخدمين التبديل السلس بين التصوير الأفقي (لليوتيوب) والتصوير الرأسي (للتيك توك وإنستجرام) دون فقدان الدقة. وبجانب التحسينات البصرية، شهدت البطارية تطوراً ملحوظاً يدعم الشحن السريع، مما يسمح بتصوير فترات أطول ومواكبة وتيرة العمل السريعة لصناع المحتوى المحترفين.

خاتمة

تؤكد DJI من خلال "Osmo Pocket 4 Pro" هيمنتها على سوق كاميرات "الجيمبل" المحمولة، حيث لم يعد حجم الكاميرا عائقاً أمام جودة الصورة السينمائية، ومن المتوقع أن تحقق الكاميرا مبيعات قياسية فور طرحها بالأسواق العالمية بفضل التوازن المثالي بين سهولة الاستخدام وقوة العتاد التقني.