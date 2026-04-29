شوبير: جماهير الزمالك تأمل في سيناريو مثالي لحسم الدوري

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن جماهير الزمالك تعيش حالة من التفاؤل وترقب سيناريو مثالي قد يحسم صراع الدوري مبكرًا، ويتمثل في فوز فريقها على الأهلي في مباراة القمة، بالتزامن مع انتظار تعثر بيراميدز أمام إنبي.



وأوضح شوبير أن هذا التفاؤل لا يزال حاضرًا لدى جماهير الزمالك رغم التعادل الأخير أمام الفريق البترولي، مشيرًا إلى أن إنبي بقيادة حمزة الجمل وإدارة أيمن الشريعي قادر على تقديم أداء قوي قد يربك حسابات بيراميدز، في ظل تركيز الفريق على نتائجه فقط.



وأضاف أن بيراميدز بدوره يترقب أي تعثر للزمالك في الجولات المقبلة من أجل تعزيز فرصه في حسم لقب تاريخي، معتبرًا أن هذه التطلعات تدخل في إطار “الأحلام المشروعة” وسط المنافسة الشرسة بين فرق القمة.

وفيما يتعلق بالنادي الأهلي، أكد شوبير أن الفريق يدخل مواجهة القمة بشعار لا بديل عن الفوز، مع متابعة دقيقة لنتيجة مباراة بيراميدز وإنبي، في ظل سعيه لمواصلة المنافسة على اللقب.

واختتم بأن جميع فرق المقدمة تعيش حالة من الحسابات المعقدة، تجعل من الجولات المتبقية بمثابة “نهائيات كؤوس” لا تحتمل أي تعثر.