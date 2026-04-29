طعن اثنين من الحريديم خارج كنيس يهودي في لندن

شهد حي غولدرز غرين في العاصمة البريطانية لندن حادثة طعن استهدفت يهوديين متشددين من الحريديم أمام أحد الكُنس، وفق ما أفادت به تقارير أولية.

وذكرت المصادر أن الهجوم وقع خارج الكنيس، حيث تعرض الضحيتان للطعن في ظروف لا تزال قيد التحقيق، فيما سارعت قوات الشرطة إلى موقع الحادث وفرضت طوقًا أمنيًا في المنطقة.

وبحسب المعلومات المتاحة، تمكنت السلطات من إلقاء القبض على مشتبه به يُعتقد بتورطه في الواقعة، دون الكشف حتى الآن عن دوافع الهجوم أو خلفياته.

وتواصل الأجهزة الأمنية في لندن تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث، في وقت لم تصدر فيه تفاصيل رسمية حول الحالة الصحية للمصابين.