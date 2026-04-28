هند الضاوي: لا أدلة علمية تثبت ارتباط يهود الهند بـ«سبط منسى»

قالت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، إن إسرائيل تروج خلال الفترة الأخيرة لرواية تزعم من خلالها العثور على ما يسمى بـ"السبط المفقود" أو "سبط منسى" داخل الهند، في محاولة لربط جماعات هندية بأصول دينية وتاريخية تعود إلى بني إسرائيل.

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الرواية الإسرائيلية تستند إلى أن "منسى" هو ابن النبي يوسف، الذي ارتبط اسمه في الروايات التاريخية والدينية بقصة الجمال الشهيرة، مشيرة إلى أن بعض الطروحات تربط بين نسل النبي يوسف وجماعات بشرية موجودة في الهند.

وأضافت هند الضاوي أن هذه الروايات تتضمن الإشارة إلى زواج النبي يوسف من امرأة مصرية تُدعى "أسينات"، وهي ابنة أحد كبار كهنة مصر القديمة، في محاولة لتقديم خلفية تاريخية تدعم هذا الطرح، مؤكدة أن إسرائيل تحاول إقناع العالم بأن النسل الخارج من النبي يوسف امتد ليصل إلى العرق الهندي، معتبرة أن هذه الروايات تثير كثيرًا من الجدل والتساؤلات حول مدى دقتها التاريخية والعلمية.

وشددت هند الضاوي على أنه لا توجد أدلة علمية أو عملية تثبت وجود علاقة نسب مؤكدة بين يهود الهند و"منسى" ابن النبي يوسف، لافتة إلى أن هذه المزاعم لا تستند إلى حقائق موثقة.