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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أثارت الذعر على الشاطئ في أستراليا.. ما السر وراء ظهور الكرات الفضية الغامضة؟

لغز "الكرات الفضية الغامضة"
لغز "الكرات الفضية الغامضة"
أمينة الدسوقي
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في البداية بدت وكأنها أجسام مجهولة قادمة من عالم آخر، وأثارت حالة من القلق بين السكان والسلطات، قبل أن تكشف التحقيقات العلمية عن حقيقة مفاجئة فقد نجحت السلطات الأسترالية في حل لغز "الكرات الفضية الغامضة" التي جرفتها الأمواج إلى أحد شواطئ ولاية كوينزلاند، مؤكدة أنها لا تمثل أي خطر على المواطنين.

وجاء الإعلان بعد أيام من عمليات الفحص والتحليل التي أجرتها فرق متخصصة، وسط تساؤلات واسعة حول طبيعة تلك الأجسام المعدنية التي ظهرت بشكل مفاجئ على الشاطئ.

ظهور غامض يثير القلق على شاطئ أسترالي

بدأت القصة عندما رصد سكان منطقة شاطئ فورست، شمالي ولاية كوينزلاند، عددا من الكرات المعدنية الفضية متناثرة على الرمال بعدما جرفتها الأمواج إلى الساحل.

وأثار المشهد حالة من الغموض والقلق، خاصة مع عدم معرفة مصدر تلك الأجسام أو المواد التي تحتويها، ما دفع السلطات إلى التعامل معها باعتبارها أجساما مجهولة حتى يثبت العكس.

وسارعت إدارة الإطفاء وخدمات الطوارئ إلى تأمين الموقع، بالتعاون مع جهات علمية متخصصة، فيما طُلب من السكان الابتعاد عن المنطقة وعدم لمس أي جسم مشابه قد تعثر عليه الأمواج.

منطقة عازلة وتحقيقات علمية

ومع تزايد الاهتمام بالقضية، شكلت السلطات فريقًا علميًا لفحص الكرات الغامضة، حيث جرى جمع عدد منها وإخضاعها لتحليلات دقيقة، بالتزامن مع فرض منطقة عازلة حول موقع العثور عليها كإجراء احترازي.

كما وجهت السلطات تحذيرات واضحة للمواطنين بضرورة الإبلاغ فورًا عن أي أجسام مشابهة قد تظهر على امتداد الساحل، إلى حين الانتهاء من التحقيقات الفنية.

وكالة الفضاء تكشف الحقيقة

وبعد انتهاء الفحوصات، أعلنت وكالة الفضاء الأسترالية أن اللغز قد حُل، مؤكدة أن الكرات الفضية ليست مواد خطرة أو أجسامًا مجهولة، وإنما أجزاء من حطام فضائي عاد إلى الأرض.

وأوضحت الوكالة أن الأجسام التي عُثر عليها تبدو أوعية ضغط كانت جزءًا من مركبة إطلاق فضائية، وأن خصائصها وموقع العثور عليها يتوافقان مع بقايا صاروخ أجنبي دخل الغلاف الجوي للأرض مؤخرًا بعد انتهاء مهمته في الفضاء.

وأضافت الوكالة أنها تواصل التعاون مع جهات دولية لتحديد المركبة الفضائية التي تعود إليها تلك القطع، مشيرة إلى أن الفحوص أثبتت أن الأجسام آمنة ولا تشكل أي تهديد للصحة أو البيئة.

ما هي الكرات الفضية الغامضة؟

الكرات التي أثارت الجدل هي في الواقع مكونات معدنية تستخدم داخل بعض الصواريخ والمركبات الفضائية لتخزين الغازات أو السوائل تحت ضغط مرتفع، وتُصنع من سبائك شديدة الصلابة تمكنها من تحمل الظروف القاسية أثناء عمليات الإطلاق والعودة عبر الغلاف الجوي.

وفي بعض الحالات، تنجو هذه الأجزاء من الاحتراق الكامل أثناء عودة الحطام الفضائي إلى الأرض، لتصل إلى اليابسة أو تسقط في المحيطات قبل أن تجرفها الأمواج إلى السواحل.

لماذا تتكرر حوادث الحطام الفضائي؟

مع تزايد عدد عمليات إطلاق الأقمار الصناعية حول العالم، ارتفعت أيضًا احتمالات سقوط أجزاء من المركبات الفضائية بعد انتهاء مهامها.

ورغم أن معظم الحطام يحترق بالكامل عند دخوله الغلاف الجوي، فإن بعض القطع المعدنية الكبيرة قد تنجو من الاحتراق وتسقط في مناطق نائية أو في المحيطات، وهو ما يجعل وكالات الفضاء تراقب هذه العمليات باستمرار لتقليل أي مخاطر محتملة.

الأجسام آمنة لكن الحذر واجب

ورغم تأكيد وكالة الفضاء الأسترالية أن الكرات الفضية لا تشكل خطرًا، فإن السلطات شددت على أهمية عدم التعامل مع أي جسم مجهول المصدر قد يظهر على الشواطئ أو في المناطق المفتوحة.

وأوضحت أن الجهات المختصة ستواصل مراقبة السواحل خلال الفترة المقبلة، في ظل احتمال أن تجرف الأمواج مزيدًا من قطع الحطام الفضائي، داعية المواطنين إلى الاكتفاء بإبلاغ السلطات المختصة وترك عمليات الفحص والتعامل مع هذه الأجسام للفرق الفنية.

وبين لحظات الغموض الأولى والإعلان الرسمي عن الحقيقة، تحولت "الكرات الفضية الغامضة" من لغز أثار المخاوف إلى تذكير جديد بأن عصر الفضاء لا يقتصر على الإنجازات العلمية، بل يحمل معه تحديات تتطلب تعاونًا دوليًا ورقابة مستمرة على الحطام الذي يعود من مداراته إلى كوكب الأرض.

السلطات الأسترالية الكرات الفضية الغامضة وكالة الفضاء الأسترالية الكرات الفضية

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