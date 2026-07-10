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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هيونداي تمكن سياراتها من فتح باب جراجك أوتوماتيكيا

هيونداي
هيونداي
عزة عاطف
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

حسمت شركة “هيونداي” الكورية الجنوبية الجدل التسويقي الذي أثير في الأوساط الصحفية مؤخرًا حول إلغاء الأزرار التقليدية المخصصة لفتح أبواب الجراجات واستبدالها باشتراكات رقمية باهظة. 

وقامت الشركة بالتواصل رسميًا مع وسائل الإعلام لتوضيح اللغات الفنية الجديدة وتحديث خطتها التشغيلية بالأسواق لعام 2026 الحالي؛ لتؤكد دمج أنظمة رقمية متطورة عبر الشاشات اللمسية، بالتوازي مع الإبقاء الكامل على الأنظمة الميكانيكية المجانية السابقة دون المساس بحقوق المستهلكين.

تقنية myQ للسيارات

وجاء هذا التحرك اللوجستي لإزالة الغموض والقلق الاستثماري لدى الملاك، خاصة بعد انتشار مخاوف من لجوء هيونداي لحظر الميزات المادية وتحويل كافة خصائص المركبة إلى خدمات برمجية راكدة تتطلب دفع رسوم شهرية أو سنوية مستمرة بصالات التوزيع.

الاحتفاظ بنظام "HomeLink" المجاني كخيار ميكانيكي ثابت لعام 2026

أعلنت إدارة هيونداي رسميًا أن سياراتها الحالية وموديلاتها القادمة ستستمر فوريًا في توفير نظام التحكم البدني الشهير "HomeLink" عبر الأزرار المادية المدمجة قياسيًا في مرآة الرؤية الخلفية أو كتل التحكم العلوية بالمقصورة. 

ويمنح هذا النظام المستهلكين ميزة فتح وغلق أبواب الجراجات والبوابات الآلية بلمسة واحدة مجانية ودون الحاجة لأي اتصالات خلوية أو برمجيات معقدة.

وأشارت الشركة هندسيًا إلى أن بقاء الأزرار المادية يضمن الفعالية والراحة التشغيلية القصوى للملاك الذين لا يرغبون في التفاعل مع الشاشات اللمسية أثناء القيادة.

وتبقى هذه المنظومة مدمجة في السعر المصنعي الإجمالي للمركبة دون تحميل العملاء أي كلفة مالية إضافية أو فواتير صيانة جافة طوال فترة امتلاك السيارة بالأسواق.

دمج تقنية "myQ" الرقمية كخدمة اختيارية عبر شاشات اللمس

أوضحت هيونداي أن التحديث البرمجي الجديد يتمثل في دمج تكنولوجيا غرف الاتصال "myQ Connected Garage" المطورة بالتعاون مع مجموعة "Chamberlain" كخدمة إضافية واختيارية تمامًا للملاك (Owner-Elective Feature). 

وتتيح هذه البرمجيات الحديثة للمستهلكين التحكم الكامل في الأبواب ومراقبتها تكتيكيًا عن بُعد عبر شاشة عرض السيارة المركزية أو التطبيقات الذكية للهواتف.

وتوفر هذه التقنية مستويات أمان فائقة؛ حيث ترسل تنبيهات فوريًا للسائق إذا تُرِك باب الجراج مفتوحًا عشوائيًا، مع إمكانية التحقق الجغرافي من حالة الغلق من أي مكان بالعالم. 

وستوفر هيونداي هذه الميزة الذكية عبر فترة تجريبية مجانية قصيرة المدى، يتحول النظام بعدها فوريًا إلى نظام مبيعات قائم على الاشتراكات الشهرية (Subscription-Based Service) لمن يرغب في استمرار تدفق البيانات الرقمية الفاخرة بنهاية عام 2026 الحالي والأعوام المقبلة.

هيونداي أسعار سيارات هيونداي 2026 نظام HomeLink بهيونداي تقنية myQ للسيارات

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