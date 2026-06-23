لغز الـ 30 ثانية الذي أربك مواقع التواصل.. معادلة صغيرة وحيرة كبيرة| إيه الحكاية

في عالم مواقع التواصل الاجتماعي، لا تحتاج المعادلات الرياضية إلى أرقام معقدة أو نظريات صعبة حتى تثير الجدل أحيانا تكفي بضعة أرقام وعلامات حسابية بسيطة لتشعل نقاشا واسعا بين آلاف المستخدمين، وهذا ما حدث مع لغز رياضي انتشر مؤخرا كالنار في الهشيم، ودفع الكثيرين إلى إعادة النظر في قواعد تعلموها منذ سنوات الدراسة.

معادلة صغيرة وحيرة كبيرة

بدأت القصة عندما تداول مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي مسألة حسابية بدت سهلة للوهلة الأولى، لكنها سرعان ما تحولت إلى مادة للنقاش والجدل.

المعادلة كانت:

24 ÷ 6 × 6 ÷ 3

ورغم بساطة الأرقام المستخدمة فيها، انقسم المشاركون إلى فريقين؛ أحدهما أكد أن الناتج النهائي يساوي 8، بينما رأى آخرون أن الإجابة الصحيحة هي 2.

ومع تزايد التعليقات والمنشورات، تحولت المسألة إلى تحدي جماعي حاول الجميع حله خلال 30 ثانية فقط، لكن النتائج المتباينة أثارت مزيدًا من الحيرة.

السر في قاعدة ترتيب العمليات

يكمن مفتاح الحل في تطبيق قاعدة ترتيب العمليات الحسابية المعروفة عالميًا باسم PEMDAS، وهي القاعدة التي تحدد أولوية تنفيذ العمليات الرياضية للوصول إلى النتيجة الصحيحة.

ويرمز هذا الاختصار إلى:

-الأقواس (Parentheses)

-الأسس (Exponents)

-الضرب والقسمة (Multiplication and Division)

-الجمع والطرح (Addition and Subtraction)

وتنص القاعدة على أن عمليتي الضرب والقسمة تمتلكان الدرجة نفسها من الأولوية، لذلك يتم تنفيذهما من اليسار إلى اليمين وفق ترتيب ظهورهما في المسألة.

خطوة بخطوة نحو الإجابة

بتطبيق القاعدة على المعادلة نجد أن:

24 ÷ 6 = 4

4 × 6 = 24

24 ÷ 3 = 8

وبذلك يكون الناتج النهائي الصحيح هو 8.

لماذا وقع الكثيرون في الخطأ؟

يرى مختصون في الرياضيات أن السبب الرئيسي وراء اختلاف الإجابات يعود إلى تجاهل قاعدة ترتيب العمليات أو تنفيذ الضرب قبل القسمة بشكل عشوائي فبمجرد تغيير ترتيب خطوة واحدة فقط، يمكن الوصول إلى نتيجة مختلفة تمامًا.

وتتكرر هذه الأخطاء كثيرًا في المسائل التي تجمع بين الضرب والقسمة، حيث يعتقد البعض أن للضرب أولوية مطلقة، بينما الحقيقة أن العمليتين متساويتان في الأولوية ويتم التعامل معهما بالتسلسل من اليسار إلى اليمين.

درس رياضي يتجدد مع الزمن

ورغم أن اللغز يبدو بسيطًا، فإنه أعاد التذكير بأهمية الأساسيات الرياضية التي يعتمد عليها الطلاب والمهندسون والعلماء يوميًا فخطأ صغير في ترتيب العمليات قد يغيّر النتيجة بالكامل، وهو ما يفسر الانتشار الواسع لمثل هذه الألغاز التي تجمع بين المتعة والتحدي وتنشط التفكير المنطقي لدى المتابعين حول العالم.