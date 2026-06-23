قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القاهرة وجهتنا الأكبر في أفريقيا.. الهيئة البريطانية تعلن زيادة استثماراتها في مصر
200 جنيه زيادة وحذف غير المستحقين.. التموين تعلن مفاجأة للمواطنين
مصادر لـ صدى البلد تكشف حقيقة تعرض محمد صبحي لوعكة صحية
اعرف حقك.. قائمة الإجازات الرسمية في مصر بعد 30 يونيو
وزير الكهرباء يتابع تطور الأعمال فى مشروع المحطة النووية بالضبعة
نائب وزير الصحة توجه بتوسيع استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول
التعليم : إنضباط كامل في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 اليوم
نزل 700 جنيه.. خسائر الجنيه الذهب تتواصل تحت ضغط التراجع العالمي
من الإغماءات إلى محاولات الغش.. مشاهد لافتة داخل لجان الثانوية العامة بالمحافظات
لقاء عربي - فرنسي يبحث تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في المنطقة
وزير خارجية لبنان: يجب أن نكون شريكا في أي إطار يبحث مستقبل المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

لغز الـ 30 ثانية الذي أربك مواقع التواصل.. معادلة صغيرة وحيرة كبيرة| إيه الحكاية

عملية حسابية
عملية حسابية
أمينة الدسوقي

في عالم مواقع التواصل الاجتماعي، لا تحتاج المعادلات الرياضية إلى أرقام معقدة أو نظريات صعبة حتى تثير الجدل أحيانا تكفي بضعة أرقام وعلامات حسابية بسيطة لتشعل نقاشا واسعا بين آلاف المستخدمين، وهذا ما حدث مع لغز رياضي انتشر مؤخرا كالنار في الهشيم، ودفع الكثيرين إلى إعادة النظر في قواعد تعلموها منذ سنوات الدراسة.

معادلة صغيرة وحيرة كبيرة

بدأت القصة عندما تداول مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي مسألة حسابية بدت سهلة للوهلة الأولى، لكنها سرعان ما تحولت إلى مادة للنقاش والجدل.

المعادلة كانت:

24 ÷ 6 × 6 ÷ 3

ورغم بساطة الأرقام المستخدمة فيها، انقسم المشاركون إلى فريقين؛ أحدهما أكد أن الناتج النهائي يساوي 8، بينما رأى آخرون أن الإجابة الصحيحة هي 2.

ومع تزايد التعليقات والمنشورات، تحولت المسألة إلى تحدي جماعي حاول الجميع حله خلال 30 ثانية فقط، لكن النتائج المتباينة أثارت مزيدًا من الحيرة.

السر في قاعدة ترتيب العمليات

يكمن مفتاح الحل في تطبيق قاعدة ترتيب العمليات الحسابية المعروفة عالميًا باسم PEMDAS، وهي القاعدة التي تحدد أولوية تنفيذ العمليات الرياضية للوصول إلى النتيجة الصحيحة.

ويرمز هذا الاختصار إلى:

-الأقواس (Parentheses)

-الأسس (Exponents)

-الضرب والقسمة (Multiplication and Division)

-الجمع والطرح (Addition and Subtraction)

وتنص القاعدة على أن عمليتي الضرب والقسمة تمتلكان الدرجة نفسها من الأولوية، لذلك يتم تنفيذهما من اليسار إلى اليمين وفق ترتيب ظهورهما في المسألة.

خطوة بخطوة نحو الإجابة

بتطبيق القاعدة على المعادلة نجد أن:

24 ÷ 6 = 4

4 × 6 = 24

24 ÷ 3 = 8

وبذلك يكون الناتج النهائي الصحيح هو 8.

لماذا وقع الكثيرون في الخطأ؟

يرى مختصون في الرياضيات أن السبب الرئيسي وراء اختلاف الإجابات يعود إلى تجاهل قاعدة ترتيب العمليات أو تنفيذ الضرب قبل القسمة بشكل عشوائي فبمجرد تغيير ترتيب خطوة واحدة فقط، يمكن الوصول إلى نتيجة مختلفة تمامًا.

وتتكرر هذه الأخطاء كثيرًا في المسائل التي تجمع بين الضرب والقسمة، حيث يعتقد البعض أن للضرب أولوية مطلقة، بينما الحقيقة أن العمليتين متساويتان في الأولوية ويتم التعامل معهما بالتسلسل من اليسار إلى اليمين.

درس رياضي يتجدد مع الزمن

ورغم أن اللغز يبدو بسيطًا، فإنه أعاد التذكير بأهمية الأساسيات الرياضية التي يعتمد عليها الطلاب والمهندسون والعلماء يوميًا فخطأ صغير في ترتيب العمليات قد يغيّر النتيجة بالكامل، وهو ما يفسر الانتشار الواسع لمثل هذه الألغاز التي تجمع بين المتعة والتحدي وتنشط التفكير المنطقي لدى المتابعين حول العالم.

مواقع التواصل الاجتماعي العمليات الحسابية PEMDAS عملية حسابية بسيطة عملية حسابية محيرة لغز رياضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نورهان ووالدتها

الغلبانة ضحكوا عليها.. رسالة محامية فتاة بورسعيد بعد تنفيذ حكم الإعدام

الدواجن

الكيلو يبدأ من 40 جنيهًا بالمزرعة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

إبراهيم خلدون حلمي

استولى على 3.7 مليار دولار.. تركيا تسلم أمريكا متهما في أكبر عملية احتيال بالتاريخ

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة وعيار 21 ينخفض لأقل من 6 آلاف جنيه

إجازة

الثلاثاء أم الخميس؟.. موعد إجازة 30 يونيو 2026 للقطاعين الحكومي والخاص

انتصار

بعد ظهورها المفاجئ.. هل ارتدت الفنانة انتصار الحجاب؟

اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

انخفاض الفراخ البيضاء والبانيه.. أسعار الدواجن في الأسواق الآن

موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة

ترشيحاتنا

منتخب مصر

فرج عامر يتوقع فوز مصر على إيران: صلاح وتريزيجيه مفتاح حسم التأهل

كأس العالم

6 منتخبات تحجز مقاعدها مبكرًا في دور الـ32 بكأس العالم 2026

ميسي

كأس العالم 2026.. كسر الرقم القياسي للهداف التاريخي .. وصراع شرس بين 3 نجوم

بالصور

أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة

أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة بطعم لا يقاوم وميزانية آخر الشهر
أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة بطعم لا يقاوم وميزانية آخر الشهر
أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة بطعم لا يقاوم وميزانية آخر الشهر

ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي

ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي
ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي
ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي

سيارة تسلا "الآلية" تقتحم منزل سيدة وتنهي حياتها

تسلا
تسلا
تسلا

أوفر من الجاهز وأطعم.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية

أوفر من الجاهز وأطعم كمان.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية وخطوات سهلة
أوفر من الجاهز وأطعم كمان.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية وخطوات سهلة
أوفر من الجاهز وأطعم كمان.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية وخطوات سهلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد