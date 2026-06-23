الثقب الأسود يعود من جديد.. لغز باب خشبي أسفل كوبري بالقاهرة الجديدة

عاد الحديث مجددًا عن ما أطلق عليه البعض اسم "الثقب الأسود"، ولكن هذه المرة في موقع مختلف أسفل كوبري جمال عبد الناصر أمام الجامعة الروسية بالقاهرة الجديدة، حيث رصد عدد من الأهالي وجود فتحة داخل جدار الكوبري تم إغلاقها بباب خشبي في ظروف أثارت فضول المارة وسكان المنطقة.

تداول سكان بالمنطقة روايات متباينة حول ما يوجد خلف هذا الباب، فيما أكد عدد من الأهالي أن هناك أسرة مكوّنة من خمسة أفراد تقيم داخل هذا التجويف الموجود أسفل الكوبري، الأمر الذي أثار حالة واسعة من الجدل والتساؤلات بشأن طبيعة المعيشة داخل المكان ومدى ملاءمته للسكن من الأساس.

وبحسب روايات متداولة بين السكان، فإن الفتحة ليست مجرد تجويف عادي داخل جسم الكوبري، بل تحولت إلى مساحة مغلقة يقال إنها تُستخدم للإقامة، وهو ما دفع العديد من المواطنين إلى المطالبة بالتحقق من حقيقة ما يحدث داخل الموقع، خاصة مع تزايد المخاوف من تحوله إلى بؤرة غير آمنة أو مكان خارج نطاق الرقابة.

و في الفيديو التالي نكشف تفاصيل القصة …

