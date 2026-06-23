قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب عن رفض نتنياهو انسحاب قواته من لبنان: يمكنني حل المشكلة
أرخص 5 سيارات هاتشباك جديدة بالسوق المصري
طارق أبو العينين: حسام حسن طلب تشغيل أغنية «يا حبيبتي يا مصر» ويتفاءل بها
الثقب الأسود يعود من جديد.. لغز باب خشبي أسفل كوبري بالقاهرة الجديدة
النائب محمد أبو العينين يهنئ السفير نبيل فهمي بتوليه منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية
أولها 30 يونيو.. قائمة الإجازات الرسمية حتى نهاية 2026 باليوم والتاريخ
لعشاق الكوري .. أسعار كيا سول المستعملة في مصر
برلمانية: انخفاض معدل الإنجاب أدى لتراجع بطالة السيدات في مصر
جيلان علاء تكشف سر غيابها.. وتؤكد: «ورد على فل وياسمين» أفضل عمل عجبني
ترامب: إيران في وضع صعب بعد أن قضينا على قدراتها العسكرية
وزير البترول: المصادر الرسمية هي المرجع الوحيد للحصول على بيانات الدقيقة للقطاع
برلماني: التحول إلى الدعم النقدي يتطلب حوارًا مجتمعيًا ودراسة متأنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو جراف

الثقب الأسود يعود من جديد.. لغز باب خشبي أسفل كوبري بالقاهرة الجديدة

الثقب الأسود يعود من جديد
الثقب الأسود يعود من جديد
منار شعبان

عاد الحديث مجددًا عن ما أطلق عليه البعض اسم "الثقب الأسود"، ولكن هذه المرة في موقع مختلف أسفل كوبري جمال عبد الناصر أمام الجامعة الروسية بالقاهرة الجديدة، حيث رصد عدد من الأهالي وجود فتحة داخل جدار الكوبري تم إغلاقها بباب خشبي في ظروف أثارت فضول المارة وسكان المنطقة.

تداول سكان بالمنطقة روايات متباينة حول ما يوجد خلف هذا الباب، فيما أكد عدد من الأهالي أن هناك أسرة مكوّنة من خمسة أفراد تقيم داخل هذا التجويف الموجود أسفل الكوبري، الأمر الذي أثار حالة واسعة من الجدل والتساؤلات بشأن طبيعة المعيشة داخل المكان ومدى ملاءمته للسكن من الأساس.

وبحسب روايات متداولة بين السكان، فإن الفتحة ليست مجرد تجويف عادي داخل جسم الكوبري، بل تحولت إلى مساحة مغلقة يقال إنها تُستخدم للإقامة، وهو ما دفع العديد من المواطنين إلى المطالبة بالتحقق من حقيقة ما يحدث داخل الموقع، خاصة مع تزايد المخاوف من تحوله إلى بؤرة غير آمنة أو مكان خارج نطاق الرقابة.

و في الفيديو التالي نكشف تفاصيل القصة … 
 

الثقب الأسود يعود من جديد الثقب الاسود اسفل كوبري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1700 جنيه.. سعر الذهب يواصل الهبوط وعيار 21 يسجل خسارة كبيرة من القمة

تنفيذ حكم الإعدام في نورهان خليل قاتلة والدتها ببورسعيد

تنفيذ حكم الإعدام في نورهان خليل قاتلة والدتها ببورسعيد

الذهب

من انخفاض لآخر | تراجع جديد في أسعار الذهب.. تفاصيل

محمد صلاح

إعلام الاحتلال يعلق على أول انتصار لمصر في كأس العالم 2026 | شاهد

الصور المتداولة

القبض على مصور إمتحاني الدين والتربية الوطنية للثانوية العامة| خاص

احمد موسى

أحمد موسى يوجه رسالة للمعلق الرياضي خليل البلوشي.. ماذا قال؟

أرشيفية

هقول لأهلك.. التحريات تكشف حقيقة تورط الزوج في إلقاء سيدة كعبيش من السابع

كلوب

كلوب: سهرت لمشاهدة محمد صلاح مع منتخب مصر.. وما يقدمه لا يُصدق

ترشيحاتنا

الدرندلي

خالد الدرندلي: منتخب مصر لا يبحث عن التمثيل المشرف.. ونستهدف إنجازًا تاريخيًا بالمونديال

مروان عطية

مروان عطية يحتفل بفوز منتخب مصر: لاعيبة رجالة

منتخب العراق

أيمن حسين يقود تشكيل منتخب العراق ضد فرنسا في كأس العالم 2026

بالصور

أرخص 5 سيارات هاتشباك جديدة بالسوق المصري

سيارات هاتشباك
سيارات هاتشباك
سيارات هاتشباك

لعشاق الكوري .. أسعار كيا سول المستعملة في مصر

كيا سول
كيا سول
كيا سول

لا تدع البائع يخدعك.. علامات بسيطة تكشف السمك الطازج فورًا

من العين إلى الخياشيم.. علامات لا تخطئها لاختيار السمك الطازج
من العين إلى الخياشيم.. علامات لا تخطئها لاختيار السمك الطازج
من العين إلى الخياشيم.. علامات لا تخطئها لاختيار السمك الطازج

ليس بسبب الأعصاب فقط.. حسام موافي يكشف سببا مفاجئا وراء الشعور بالتنميل في الجسم

ليس بسبب الأعصاب فقط.. حسام موافي يكشف سببًا مفاجئًا وراء الشعور بالتنميل في الجسم
ليس بسبب الأعصاب فقط.. حسام موافي يكشف سببًا مفاجئًا وراء الشعور بالتنميل في الجسم
ليس بسبب الأعصاب فقط.. حسام موافي يكشف سببًا مفاجئًا وراء الشعور بالتنميل في الجسم

فيديو

صورة من الحملة

لأول مرة.. القوات المسلحة تنشر فيديو لعمليات ضبط عناصر التنقيب غير الشرعي عن الذهب جنوب البلاد

بط المونديال  

بط المونديال .. بطتان تخطفان الأضواء من نجوم كأس العالم 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد