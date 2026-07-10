بسبب خلل خطير.. استدعاء أحدث سيارة SUV من تويوتا

أطلقت شركة “تويوتا” اليابانية حملة استدعاء أمنية طارئة ومحدودة بالأسواق لعام 2026 الحالي، تشمل فئاتها الأحدث والأسرع نموًا في قطاع السيارات العائلية ذات الثلاثة صفوف.

وجاء هذا الإجراء الفني الحاسم بعد اكتشاف عيب مصنعي خطير في أحد المكونات الهيكلية لنظام التعليق الخلفي، ما يهدد بفقدان توازن المركبة المفاجئ ورفع مخاطر التعرّض لحوادث التصادم على الطرقات السريعة.

وتكتسب هذه الأزمة أهمية بالغة في الأوساط الميكانيكية بالأسواق؛ نظرًا لأن المشكلة لا ترتبط هذه المرة بتحديثات برمجية عبر الشاشات أو أخطاء في ملصقات البيانات الجافة، بل تتعلق بقطع معدنية حيوية صلبة مسؤولة عن سلامة الشاسيه.

وتشمل الحملة طرازي “تويوتا جراند هايلاندر” والشقيقة الأفخم “لكزس تي إكس” من الموديلات الحالية لعام 2026.

أصل الخلل الهندسي ومخاطر كسر الحامل المعدني للمحور الخلفي

وفقًا للبيانات والمستندات الرسمية الصادرة عن الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة الأمريكية، فإن المشكلة تتركز تكتيكيًا في حامل المحور الخلفي (Rear Axle Carrier).

وتبين هندسيًا وماديًا أن هذه القطع لم يتم تصنيعها وفقًا للمواصفات المعيارية الصارمة للمصنع، ما يجعها عرضة للإجهاد الميكانيكي.

ويؤدي هذا العيب الهيكلي إلى إمكانية حدوث تشققات وتصدعات جافة في نقاط تثبيت الحامل بنظام التعليق الخلفي عند السير في المنعطفات الساخنة أو الأسطح غير الممهدة.

وينتج عن كسر هذا الجزء فوريًا اهتزاز عنيف في العجلات الخلفية وانحراف توازن الجزء الخلفي للمركبة بالكامل، ما يحرم السائق من التوجيه الآمن ويجعل السيطرة على الـ SUV ضخمة الحجم أمرًا شبه مستحيل في الظروف التشغيلية المفاجئة.

حجم الاستدعاء والحلول اللوجستية المجانية بالتوكيلات لعام 2026 الحالي

حسمت التقارير اللوجستية الصادرة من المقر الرئيسي لتويوتا في تكساس أرقام المركبات المتأثرة بهذه الأزمة بالأسواق؛ حيث يقتصر الاستدعاء على نحو 5,400 سيارة فقط في أمريكا الشمالية، بالإضافة إلى 61 سيارة جرى رصدها ماديًا داخل صالات التوزيع بكندا.

ويمثل هذا الرقم جزءًا صغيرًا للغاية من إجمالي إنتاج هذه العائلة الناجحة لعام 2026، ما يسهل من عمليات الفحص الفوري وحصر النسخ المعيبة بالتوكيلات.

ووجهت الشركة شبكة وكلائها وموزعيها المعتمدين ببدء استقبال السيارات المستهدفة؛ حيث سيتعين على الفنيين فحص الأرقام والأكواد البرمجية والمصنعية المطبوعة على الحامل الخلفي (Rear Axle Carrier Sub-Assemblies).

وفي حال التأكد من انتمائها للشحنة المعيبة، سيتم استبدال المنظومة الميكانيكية بالكامل بقطع جديدة معززة ومطابقة للمواصفات مجانًا ودون تحميل المستهلكين أي كلفة استثمارية.

وستبدأ تويوتا ولكزس في إرسال خطابات الإخطار الرسمية عبر البريد لكافة الملاك المسجلين بحلول أوائل شهر سبتمبر لعام 2026 الحالي، مع إتاحة التحقق الفوري للمستهلكين عبر إدخال رقم الشاصي (VIN) من خلال البوابات الرقمية للشركتين؛ لحماية مستويات الأمان العائلي والقيمة التسويقية للسيارات بالأسواق.