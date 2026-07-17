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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحديث جديد في واتساب يثير انتقادات المستخدمين.. إليك الحل

واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم

أطلقت منصة واتساب WhatsApp، تحديثا جديدا يغير طريقة عرض الرسائل المرسلة داخل التطبيق، حيث أضافت الشركة المملوكة لـ “ميتا” تأثيرا حركيا جديدا يجعل الرسائل تظهر على الشاشة بحركة انسيابية من الجهة اليمنى بدلا من الظهور بشكل مباشر كما كان سابقا.

ورغم أن التغيير يبدو بسيطا، فقد أثار تأثير الرسائل الجديد ردود فعل من بعض المستخدمين، الذين اعتبروا أن الحركة الجديدة غير مريحة أثناء الاستخدام، وطالب بعضهم بإمكانية تعطيلها والعودة إلى التصميم السابق.

ولحسن الحظ، يوفر التطبيق خيارا لإيقاف التأثير الجديد، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

1. افتح تطبيق واتساب على آيفون.
2. ادخل إلى الإعدادات Settings.
3. اختيار المظهر Appearance.
4. قم بتعطيل خيار الرسائل أو تأثيرات الرسائل.

ويأتي هذا التغيير بعد سلسلة من التعديلات التي أجرتها شركات “ميتا” على تطبيقاتها، والتي واجه بعضها انتقادات تتعلق بتجربة الاستخدام أو الخصوصية.

وكانت “ميتا” قد أوقفت مؤخرا ميزة جديدة للصور بالذكاء الاصطناعي في تطبيق إنستجرام بعد فترة قصيرة من إطلاقها، عقب مخاوف مرتبطة بالخصوصية، حيث كانت الميزة تتيح استخدام صور الحسابات العامة ضمن أدوات الذكاء الاصطناعي.

وكان القلق الأكبر حول ميزة Muse Image يتعلق بأن جميع الحسابات العامة على إنستجرام كانت مفعلة تلقائيا للسماح باستخدام محتواها ضمن هذه الميزة، ما يعني أن المستخدم الذي لا يرغب في إنشاء صور له بواسطة الآخرين كان عليه تعطيل الخيار يدويا من الإعدادات.

ولم تبلغ “ميتا” المستخدمين عندما يقوم شخص ما بإنشاء صورة باستخدام حسابهم على إنستجرام، وهو ما أثار مخاوف من إمكانية استغلال الميزة لإنشاء صور دون موافقة أصحابها.

وبعد إيقافها، أصبح نظام Meta AI يرفض إنشاء صور عند محاولة الإشارة إلى حساب شخص آخر على إنستجرام بهدف استخدامه في توليد صورة.

واتساب عرض الرسائل تأثير الرسائل الجديد

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