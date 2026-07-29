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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

واتساب تعلن عن إطلاق ميزة المكالمات الصوتية والمرئية عبر WhatsApp Web مع تحديثات

واتساب
واتساب
احمد الشريف
نتيجة الثانوية العامة 2026

أعلنت منصة "واتساب" (WhatsApp) المملوكة لشركة "ميتا" (Meta)، عن الإطلاق الرسمي لدعم إجراء وتلقي المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو مباشرة عبر متصفح الويب "واتساب ويب" (WhatsApp Web)، دون الحاجة لتنزيل التطبيقات أو البرامج المكتبية.

ميزات مكالمات الويب وإتاحة التشفير التام

وافاد موقع “ 9to5Google ”، إلى ان الخدمة الجديدة تتيح  إجراء المكالمات الفردية والجماعية مباشرة بداخل متصفح الويب، مع توفير ميزات مشاركة الشاشة، والتفاعلات، واستعراض سجل المكالمات والمفضلات بداخل تبويب مخصص.

وأوضح  الموقع أن كافة المكالمات المجراة عبر الويب تتمتع بالتشفير التام بين الطرفين (End-to-End Encryption)، وبدون حدود زمنية أو تكاليف إضافية، مما يوفر تجربة استخدام آمنة ومماثلة للتطبيق الهاتفي والمكتبي.

خاصية نقل المكالمات وغرفة الانتظار الجماعية

وأفاد الموقع بأن التحديث الشامل تضمن إطلاق ميزة نقل المكالمات (Call Transfer)، والتي تسمح للمستخدمين بنقل المكالمات المباشرة بين الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ومتصفح الويب دون الحاجة لإنهاء المكالمة أو إعادة الاتصال.

وأضاف الموقع أن التحديث قدم أيضاً خيار "غرفة الانتظار" (Waiting Room) للمكالمات الجماعية المنشأة عبر الروابط المباشرة، مما يتيح لمُنظم المكالمة التحكم في الموافقة على انضمام المشاركين قبل دخولهم المباشر.

تحسين جودة الفيديو المباشر ومحيط الصوت

واوضح موقع 9to5Google إلى أن المنصة طرحت ميزة "QuickHD" لرفع جودة مقاطع الفيديو فور بدء المكالمة، بالإضافة إلى خاصية "عزل الضوضاء" (Noise Suppression) لتقليل الأصوات المحيطة بداخل البيئات المرتفعة الصخب.

وبدأت شركة ميتا في إتاحة التحديث المحدث تدريجياً لجميع المستخدمين حول العالم، لضمان استقرار الخدمة وتوافقها مع مختلف نظم التشغيل والمتصفحات.

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