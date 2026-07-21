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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

واتساب تطلق إعادت تصميم شاملة لتطبيقها على أجهزة Mac باستخدام واجهة "Liquid Glass"

واتساب
واتساب
احمد الشريف

أطلقت منصة التراسل الفوري "واتساب" (WhatsApp) تحديثًا جديدًا وموسعًا لتطبيقها المخصص لحواسيب "ماك" (Mac)، يتضمن إعادة تصميم شاملة للواجهة المرئية تعتمد على لغة التصميم الحديثة "الزجاج السائل" (Liquid Glass)، لتتوافق مع معايير نظام التشغيل macOS.

تفاصيل الواجهة الجديدة للتطبيق على أجهزة Mac 

وبحسب ما ذكره موقع "9تو5 ماك" (9to5Mac) التقني المتخصص في رصد أخبار آبل، يقدم التحديث البرمجي الجديد تجربة بصريّة محدثة تعتمد على الشفافية الديناميكية والردود البصرية الناعمة أثناء التنقل بين المحادثات والمكالمات. 

وأوضح التقرير أن التصميم المحدث يهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وجعل واجهة واتساب أكثر ملاءمة للغات التصميم المعتمدة في الإصدارات الأخيرة لنظام تشغيل حواسيب آبل.

وذكر التقرير الصادر اليوم أن زر التعديل البصري يظهر في محاذاة الشريط الجانبي وشريط أدوات المحادثة؛ حيث جرى تعديل الأيقونات والقوائم المنسدلة لتصبح أكثر انسيابية، مع تزويد الشاشات بخلفيات شبه شفافة تتكيف تلقائيًا مع نمط العرض الليلة أو النهارية المحددة في النظام الأساسي للجهاز.

تحسين الأداء وإدارة الميزات على حواسيب آبل 

وأوضحت البيانات الفنية المسربة من النسخة التجريبية والتحديث الرسمي أن منصة WhatsApp عملت على إعادة بناء العناصر البرمجية للتطبيق لتعزيز السرعة التشغيلية وتقليل استهلاك ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وطاقة البطارية على حواسيب Mac. 

ويسهم هذا البناء البرمجي في تسريع فتح المرفقات والوسائط المتعددة والبحث داخل سجل المحادثات القديمة.

ويتضمن التحديث أيضًا تنظيمًا جديدًا لقائمة المكالمات الصوتية والمرئية الجماعية، مما يتيح إدارتها بسهولة أكبر من الشاشات الكبيرة، إلى جانب تحسين ميزة إشعارات سطح المكتب وتبويب الحالات (Status)، مع الحفاظ على التشفير التام بين الطرفين (End-to-End Encryption) لجميع الرسائل والبيانات المتبادلة عبر التطبيق.

طريقة الحصول على التحديث وجدول الإطلاق 

وأشار التقرير الإخباري لموقع 9to5Mac إلى أن الشركة التابعة لمجموعة "ميتا" (Meta) بدأت طرح إعادة التصميم الجديدة تدريجيًا لمستخدمي تطبيق WhatsApp على حواسيب Mac عبر متجر تطبيقات "ماك آب ستور" (Mac App Store) والموقع الرسمي للتطبيق.

ولم تحدد الشركة موعدًا زمنيًا لاكتفاء الطرح التدريجي، مؤكدة أن الوصول الكامل للتصميم المحدث سيكتمل لجميع المستخدمين خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بانتظار إطلاق تحديثات فرعية قادمة لتعزيز التوافق الكامل مع أدوات النظام وإتاحة خيارات تخصيص أوسع للمستهلكين.

Mac واتساب أجهزة Mac

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