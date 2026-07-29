تحديث تاريخي من واتساب.. اتصل من الكمبيوتر مباشرة وميزات جديدة كلياً!

أعلنت واتساب رسمياً عن إطلاق دعم إجراء المكالمات الصوتية والمرئية عبر الويب، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من ميزات الاتصال الجديدة.

أصبح تطبيق واتساب ويب متاحًا الآن، ويدعم المكالمات الصوتية والمرئية، سواءً كانت فردية أو جماعية، دون الحاجة إلى تحميل أي تطبيق. وقد خضع هذا التطبيق للاختبار لعدة أشهر، ولكنه متوفر رسميًا الآن.

يدعم واتساب ويب ميزة مشاركة الشاشة، والتفاعلات، وسجل المكالمات الكامل، بالإضافة إلى بعض الميزات الجديدة. من بينها ميزة نقل المكالمات، التي تتيح لك التبديل بين الأجهزة دون الحاجة إلى إنهاء المكالمة أو إعادة الانضمام إليها. يمكنك الانتقال من الهاتف إلى الويب أو العكس، على أي جهاز يتوفر عليه واتساب.

أضافت مكالمات واتساب ميزة غرفة الانتظار عند انضمام شخص ما عبر رابط، بالإضافة إلى ميزة "QuickHD" التي تُحسّن جودة الفيديو في الثواني الأولى من المكالمة. وأخيرًا، توفر مكالمات واتساب الآن خيارًا لكتم الضوضاء لعزل الضوضاء المحيطة.

إجراء واستقبال المكالمات الصوتية

يمكنك الآن إجراء واستقبال المكالمات الصوتية والمرئية، سواءً كانت فردية أو جماعية، مباشرةً من واتساب ويب. لا حاجة لتنزيل أي تطبيق. سواءً كنت طالبًا جامعيًا تستخدم جهاز كمبيوتر مشتركًا، أو تستخدم جهاز كمبيوتر محمولًا للعمل لا يسمح بتنزيل التطبيقات، أو تفضل ببساطة استخدام متصفحك، يمكنك الانضمام إلى المكالمة دون مغادرة المتصفح الذي تستخدمه حاليًا. ستتمكن من الوصول إلى الميزات المتوفرة على أجهزتك الأخرى، بما في ذلك مشاركة الشاشة، والتفاعلات، وعلامة تبويب "المكالمات" المخصصة التي تحتوي على سجل مكالماتك الكامل وقائمة المكالمات المفضلة، كل ذلك من متصفحك. مكالماتك عبر الويب مشفرة تشفيرًا تامًا - بدون أي قيود زمنية أو تكلفة. إنها نفس تجربة الخصوصية التي تتوقعها من واتساب.

تحويل المكالمات: انقل مكالمة جماعية نشطة من جهاز إلى آخر دون إنهاء المكالمة.

تطبيق واتساب

في حال كنتَ خارج المنزل وبدأتَ مكالمة على هاتفك أو جهازك اللوحي، يمكنك نقلها بسلاسة إلى واتساب ويب أو سطح المكتب عند وصولك إلى المنزل للتعاون على شاشة أكبر، أو العكس.

على الجانب الآخر عندما ترغب في مزيد من التحكم في من ينضم إلى مكالماتك الجماعية ومتى، فقد أضفنا ميزة غرفة الانتظار. عند إنشاء رابط مكالمة واتساب مع تفعيل خيار "طلب الموافقة للانضمام"، سيدخل المشاركون غرفة انتظار حتى تكون مستعدًا للسماح لهم بالانضمام.