هل غسل الشعر يوميًا يزيد التساقط؟.. أطباء جلدية يحسمون الجدل ويكشفون الحقيقة

يعتقد كثير من الأشخاص أن غسل الشعر يوميًا يؤدي إلى زيادة تساقطه، لذلك يتجنبون استخدام الشامبو خوفًا من فقدان المزيد من الشعر. لكن أطباء الجلدية يؤكدون أن هذه الفكرة ليست دقيقة، وأن تساقط الشعر أثناء الاستحمام غالبًا ما يكون جزءًا من الدورة الطبيعية لنمو الشعر، وليس نتيجة الغسل نفسه.

هل غسل الشعر يوميًا يسبب التساقط؟

يوضح الدكتور عماد زهران استشارى الجلدية من خلال تصريحات خاصة ل صدي البلد، أن غسل الشعر بالشامبو لا يتسبب في تساقط بصيلات الشعر، بل يساعد على تنظيف فروة الرأس من الدهون والأوساخ وخلايا الجلد الميتة. والشعر الذي يسقط أثناء الغسل يكون في الغالب قد وصل بالفعل إلى نهاية دورة نموه، وكان سيسقط سواء تم غسل الشعر أم لا.

ويفقد الإنسان بشكل طبيعي ما بين 50 و100 شعرة يوميًا، وقد يبدو العدد أكبر أثناء الاستحمام، خاصة إذا كان الشخص لا يغسل شعره يوميًا، لأن الشعرات المتساقطة تتجمع ثم تسقط دفعة واحدة.

متى يكون غسل الشعر يوميًا مناسبًا؟

بحسب أطباء الجلدية، يعتمد عدد مرات غسل الشعر على طبيعة فروة الرأس ونوع الشعر، وليس على وجود تساقط فقط.

أصحاب فروة الرأس الدهنية قد يحتاجون إلى غسل الشعر يوميًا أو يومًا بعد يوم لإزالة الزيوت الزائدة.

أصحاب الشعر الجاف أو المجعد يفضل غسل الشعر مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا للحفاظ على الترطيب الطبيعي.

الأشخاص الذين يمارسون الرياضة أو يتعرضون للتعرق الشديد يمكنهم غسل الشعر بعد التمارين باستخدام شامبو لطيف.

هل قلة غسل الشعر تقلل التساقط؟

الإجابة هي لا. الامتناع عن غسل الشعر لفترات طويلة لا يمنع التساقط، بل قد يؤدي إلى تراكم الدهون والقشرة والالتهابات، وهو ما قد يؤثر سلبًا في صحة فروة الرأس ويزيد مشكلات الشعر.

كما أن تراكم الإفرازات الدهنية قد يسبب الحكة وتهيج فروة الرأس، وفي بعض الحالات يفاقم تساقط الشعر الناتج عن الالتهابات أو القشرة.

أخطاء أثناء غسل الشعر تزيد تلفه

يشير أطباء الجلدية إلى أن المشكلة ليست في عدد مرات الغسل، وإنما في العادات الخاطئة، ومنها:

استخدام الماء شديد السخونة.

فرك فروة الرأس بعنف بالأظافر.

اختيار شامبو غير مناسب لنوع الشعر.

استخدام مجفف الشعر بدرجات حرارة مرتفعة مباشرة بعد الغسل.

تمشيط الشعر بقوة وهو مبلل.

هذه الممارسات قد تؤدي إلى تكسر الشعر وضعف خصلاته، وهو ما يختلف عن التساقط من الجذور.

متى يصبح تساقط الشعر علامة تستدعي زيارة الطبيب؟

ينصح أطباء الجلدية بمراجعة الطبيب إذا لاحظ الشخص:

تساقطًا كثيفًا ومستمرًا لعدة أسابيع.

ظهور فراغات واضحة في فروة الرأس.

تساقط الشعر على شكل خصل.

وجود حكة شديدة أو احمرار أو قشور كثيفة.

تساقط الشعر بعد الولادة أو المرض أو فقدان الوزن بشكل ملحوظ.

وقد يطلب الطبيب إجراء بعض التحاليل، مثل قياس مخزون الحديد، وفيتامين D، ووظائف الغدة الدرقية، لتحديد السبب ووضع خطة العلاج المناسبة.

كيف تحافظ على صحة الشعر؟

للحفاظ على شعر صحي وتقليل التساقط، ينصح أطباء الجلدية بغسل الشعر وفق احتياجات فروة الرأس، واستخدام شامبو لطيف، واتباع نظام غذائي متوازن غني بالبروتين والحديد والزنك، مع تجنب التوتر قدر الإمكان، والابتعاد عن الاستخدام المفرط للحرارة والصبغات والمواد الكيميائية.