تسريبات تشير إلى زيادة مرتقبة في أسعار آيفون 17 الأسبوع المقبل

تداولت تسريبات جديدة، صادرة عن مصدر مطلع في منصة "ويبو" الصينية، أخبارًا عن زيادة محتملة في أسعار هواتف آيفون 17، قد تبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل الموافق 10 أغسطس، وفقًا لما ذكرته مجلة "9to5Mac" المتخصصة.

تسريبات ويبو تشير إلى زيادة في 10 أغسطس

أوضحت المجلة أن المسرب المعروف باسم "Fixed Focus Digital" نشر اليوم منشورًا ذكر فيه أن "شائعات تتداول حول زيادة سعر آيفون 17 في 10 أغسطس".

ورغم أن هذه الخطوة ستكون مفاجئة، إلا أنها ليست مستبعدة، خاصة بعد أن رفعت آبل أسعار العديد من منتجاتها خلال الصيف، بينما استثنت هواتف آيفون من تلك الزيادات.

ترجيحات بتغيير الأسعار قبل حدث سبتمبر

كان من المفترض أن تشهد أسعار آيفون زيادات في سبتمبر مع إطلاق الأجهزة الجديدة، لكن التسريبات الحالية تشير إلى أن الأسعار قد تتغير في وقت أقرب.

وأشار التقرير إلى أنه إذا كانت آبل تعتزم تعديل أسعار الطرازات التي ستظل متوفرة حتى نهاية العام، مثل آيفون 17، فقد ترى الشركة أنه لا داعي للانتظار حتى سبتمبر لتنفيذ هذه التغييرات.

مصداقية المصدر وتعليق المجلة

ذكرت "9to5Mac" أن المصدر، Fixed Focus Digital، له سجل من العلاقات الجيدة والاتصالات الموثوقة، مما يمنح التسريبات بعض المصداقية، رغم عدم وجود مصدر مباشر للخبر سوى قول المُسرب إن "شائعات تتداول".

وأثار التقرير تساؤلات حول ما إذا كانت الزيادة ستشمل جميع طرازات آيفون 17 أم ستقتصر على فئات معينة.