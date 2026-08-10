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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اجتماع مجلس إدارة الزمالك لحسم موقف شركة الكرة

نادي الزمالك
نادي الزمالك
عبدالله هشام

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن اجتماع مجلس إدارة الزمالك اليوم لحسم موقف شركة الكرة في النادي.

وأضاف: جماهير الزمالك عندها مشكلة عدم معرفتهم بتفاصيل اللغط والأزمة وهناك تفاصيل تكون غائبة يجب على المجلس إيضاحها للجمهور ويجب الحسم سريعا.

وأضاف : وزارة الرياضة أكدت أن الحصة الحاكمة للنادي في شركة الكرة وهذا أمر طبيعي والجهة الإدارية سترفض وجود حصة حاكمة للمستثمر وفق القوانين.

وزارة الرياضة تكشف موقفها من شركة الكرة بالزمالك

وفي وقت سابق، أوضح محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، عن موقف الوزارة من إنشاء شركة كرة قدم في نادي الزمالك.

وقال الشاذلي في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: اي ناد ينشئ شركة خاصة لكرة القدم تكون النسبة الأكبر للنادي بنسبة 51 % ونسبة المستثمرين 49%.

واضاف: في حال زادت النسبة عن نسبة النادي، فمن حق الجمعية العمومية رفض هذا الأمر، ولكن في حال  موافقة الجمعية العمومية على حصول المستثمر اكبر من النادي، فالجهة الإدارية قد تلغي الأمر بعد دراسة الأمر حال وجود عوائق.

وتابع: بالتالي الجهات الثلاث سواء النادي او الجمعية العمومية او الجهة الإدارية هي هامة للغاية في إنشاء شركة الكرة، وجميعهم يكملون بعض.

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