السكة الحديد: رد فارق التذكرة للركاب بعد استبدال عربة قطار 989

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بيان بشأن ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن شكوى أحد الركاب من استبدال إحدى عربات قطار 989 إسباني مطور (أسوان / القاهرة).

أوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه أثناء قيام العناصر التخصصية بمراجعة الصلاحية الفنية للقطار رقم 88 (الإسكندرية / أسوان) عقب وصوله لمحطة أسوان وتجهيزه والاستعداد لرحلة العودة الي القاهرة ، تلاحظ وجود عطل بأحد العربات (أولى مكيفة) يؤثر على صلاحيتها للمسير واستكمال الرحلة.

إجراءات الصيانة واستبدالها بعربة احتياطية



وطبقًا للقواعد والتعليمات الفنية المنظمة للتشغيل تم ترك العربة لاستكمال إجراءات الصيانة واستبدالها بعربة احتياطية (ثانية مكيفة)، وذلك لضمان انتظام الحركة وفقًا لمعايير السلامة والأمان المتبعة بالهيئة وعدم تعريض الركاب لأي مخاطر خلال الرحلة.

كما تم التواصل مع الركاب من خلال مشرف القطار ومفتشي النقل لشرح أسباب استبدال العربة والإجراءات التي تم اتخاذها، والتأكيد على رد فرق القيمة المستحقة للتذكرة نتيجة فرق الخدمة أو استرداد قيمتها والحجز علي رحلات اخري ، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم كاملة.



وتؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنها لا تدخر جهدًا لخدمة جمهور الركاب، وأن الإجراءات الاحترازية التي قد تفرضها الظروف التشغيلية الطارئة تمثل إجراءً وقائيًا يستهدف في المقام الأول الحرص الكامل على سلامة الركاب وانتظام حركة القطارات.