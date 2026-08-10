قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنقاذ سيدة من تحت الأنقاض.. أول صور من موقع عقار حدائق القبة المنهار جزئيا
سماع دوي انفجارين في المخا اليمنية.. والحوثيون يستهدفون مأرب بالصواريخ الباليستية
عايز خصم ورينا رقصة.. محطة وقود أمريكية تثير الجدل بعرض غير تقليدي لعملائها
فضل النوم على وضوء.. سنة نبوية يغفل عنها كثيرون وثوابها عظيم
سعر الدولار واليورو والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 11-8-2026
المرافعة في محاكمة 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بـ 6 أكتوبر.. السبت
رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى اليومي
لحظات رعب تحت الأنقاض.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي انهيار عقار حدائق القبة
الضحايا تحت الأنقاض.. مصرع سيدة وطفلة وإصابة 5 إثر انهيار عقار بحدائق القبة
دخان كثيف بالمكان.. السيطرة على حريق داخل مخزن ببيانكي البيطاش غرب الإسكندرية
كامل أبو علي: الأهلي «الكبير بتاعنا».. بلاش تعصب والمنافسة داخل الملعب فقط
سوريا.. خارجون عن القانون يعتدون على مبنى إدارة منطقة عين العرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شروط القبول بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان

المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان
المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان
حسام الفقي



يُعد المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان، التابع لوزارة النقل والخاضع لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، احد الصروح التعليمية الواعدة والمتخصصة في مجالات تكنولوجيا النقل السككي في مصر والشرق الأوسط، بما يقدمه من برامج تعليمية وتدريبية متطورة تلبي احتياجات سوق العمل .


ويتيح المعهد لخريجيه فرصًا واعدة للتعاقد والعمل في مختلف قطاعات النقل السككي بالهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركات التابعة لها، والهيئة القومية للأنفاق، بالإضافة إلى الشركات الأجنبية العاملة في مشروعات النقل داخل مصر، فضلًا عن إتاحة فرص للعمل بالخارج.
وبمناسبة قبول دفعة جديدة من الطلاب للعام الدراسي 2026/2027 يعلن المعهد العالي لتكنولوجيا النقل عن الضوابط والشروط الخاصة بالقبول وفقًا للآتي:
- يقبل المعهد الطلاب ( ذكور فقط ) الحاصلين علي الثانوية العامة ( علمي رياضة ) وخريجي الدبلوم الفني نظام الثلاث سنوات أقسام كهرباء / ميكانيكا وكذلك الحاصلين علي الثانوية الأزهرية ( القسم العلمي )وفقا للقواعد والنسب المنظمة لهذه الفئة بالتنسيق العام ، علي ان لا يزيد سن المتقدم عن  ٢٢ عام في الأول من أكتوبر 2026 .
- يتم التقدم للالتحاق بالمعهد عبر تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي بمراحله المختلفة ، ويحدد مكتب التنسيق الحد الأدنى للقبول بالمعهد ووفقا لمجاميع الطلاب المتقدمين ، علي ان يتم اجتياز المتقدمين لاختبارات ( السمات الشخصية - الطبية - اللياقة البدنية – اللياقة النفسية - كشف الهيئة) .
نظام الدراسة : 
- تستمر الدراسة في المعهد لمدة اربع سنوات بنظام (2 + 2) حيث يحصل الطالب بعد عامين من الدراسة علي دبلوم فني فوق متوسط يؤهلهم لسوق العمل ، فيما يمنح الدارس باستكمال الأربع سنوات درجة البكالوريوس.
مميزات الالتحاق بالمعهد : 
- يوفر المعهد إقامة داخلية كاملة تضمن للطلاب بيئة مناسبة لإكتساب المهارات العلمية والتدريبية التخصصية وممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية طوال فترة دراستهم بالمعهد  . 
- توفير فرص تدريب عملي متميزة داخل قطاعات وزارة النقل تعزز خبراتهم وتؤهلهم لسوق العمل  .
- يعقد المعهد شراكات تعليمية وتدريبية مع كبري شركات النقل العالمية والتي توفر للطلاب فرصة التدريب والتعرف على أحدث التقنيات العالمية .
ولمزيد من التفاصيل يمكن الدخول علي الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك https://www.facebook.com/share/1Hqfpjb2ar/

المعهد العالي لتكنولوجيا النقل وزارة النقل النقل العالي لتكنولوجيا النقل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرحلة الأولى

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

جثة

التحريات تكشف كواليس مثيرة في جريمة التجمع: المجني عليها حامل في الشهر الأخير

زلزال

هل هناك زلزال اليوم في مصر؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

خطأ في البيانات|قصة حصول طالب بني سويف على 28 درجة زيادة بتظلمات الثانوية العامة

قطع المياه

قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة وضعفها بمنطقتين صباح الأربعاء

تنسيق الجامعات 2026

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

جيلان علاء

بيني وبين الأسرة كام شارع.. جيلان علاء تعلق على جريمة التجمع

بالصور

فورد تستعد لإطلاق كوجا الجديدة في 2029.. تصميم مستوحى من سيارات الرالي

فورد كوجا
فورد كوجا
فورد كوجا

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية مستوردة بمصر

سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة

الصداع في نهاية اليوم.. هل الهاتف أم الجفاف أم قلة الأكل؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. متى تصبح علامة تستحق الفحص؟

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد