إيراولا: لا يمكن لليفربول الاستمرار في تراجع المستوى

قال أندوني إيراولا مدرب ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن فريقه غير قادر على الحفاظ على المستوى المطلوب من الأداء، وذلك بعد خسارته 3-2 أمام موناكو في مباراة ودية أقيمت على ملعب أنفيلد أمس الأحد.

وأهدر ليفربول تقدمه بهدفين للمباراة الثانية على التوالي بعد خسارته 4-2 أمام ليدز يونايتد في وقت سابق من الشهر الحالي، مما أثار مخاوف بشأن جاهزيته قبل انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة نيوكاسل يونايتد في 23 أغسطس الحالي.

وقال إيراولا لمحطة النادي التلفزيونية "لعبنا بشكل جيد حقا في الشوط الأول، خاصة خلال أول 30 دقيقة لكن في الوقت الحالي ربما لا نملك ما يكفي من حيث المستوى المطلوب للعب بهذه الطريقة.

وأضاف: "فزنا بأول مباراتين لكن في آخر مباراتين لم نتمكن من الحفاظ على المستوى الذي نريده طوال المباراة. بمجرد إجراء بعض التغييرات يبدأ اللاعبون في الشعور بالتعب ولا يمكننا الحفاظ على هذا المستوى، لذلك أمامنا عمل يجب القيام به".

مشاركة فان دايك

وشارك كل من القائد فيرجيل فان دايك والحارس أليسون بيكر والجناح كودي خاكبو لأول مرة مع الفريق منذ كأس العالم.

وقال إيراولا، الذي تولى مسؤولية ليفربول في يونيو الماضي بعد إقالة أرنه سلوت، "المشكلة في الوقت الحالي أنهم ربما لا يملكون الطاقة الكافية لخوض 90 دقيقة، ويبدأون في الشعور بالتعب.

وأوضح: "سيستغرق الأمر وقتا معهم ونحتاج للمزيد من التدريبات. لكن يمكننا استخلاص الكثير من الجوانب الإيجابية وكذلك الكثير من الجوانب السلبية من المباراة".

كما أشار إيراولا إلى أنهم يتعامل بحذر مع اللاعب الجديد جيريمي جاكيه الذي تعرض لإصابة في الكتف في فبراير، وعانى مؤخرا من مشكلة في الركبة.

وختتم: "كنا مترددين بشأن ضمه (إلى التشكيلة) في مباراة الأمس وقررنا عدم إشراكه، لكنه سيكون جاهزا للمباراة التالية. الأمر يستغرق وقتا أطول قليلا مما توقعنا".