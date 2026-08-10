قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النوم سر تجديد الخلايا.. ياسمين صبري تكشف سر جمالها
إنقاذ سيدة من تحت الأنقاض.. أول صور من موقع عقار حدائق القبة المنهار جزئيا
سماع دوي انفجارين في المخا اليمنية.. والحوثيون يستهدفون مأرب بالصواريخ الباليستية
عايز خصم ورينا رقصة.. محطة وقود أمريكية تثير الجدل بعرض غير تقليدي لعملائها
فضل النوم على وضوء.. سنة نبوية يغفل عنها كثيرون وثوابها عظيم
سعر الدولار واليورو والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 11-8-2026
المرافعة في محاكمة 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بـ 6 أكتوبر.. السبت
رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى اليومي
لحظات رعب تحت الأنقاض.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي انهيار عقار حدائق القبة
الضحايا تحت الأنقاض.. مصرع سيدة وطفلة وإصابة 5 إثر انهيار عقار بحدائق القبة
دخان كثيف بالمكان.. السيطرة على حريق داخل مخزن ببيانكي البيطاش غرب الإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إيراولا: لا يمكن لليفربول الاستمرار في تراجع المستوى

ليفربول
ليفربول
مجدي سلامة

قال أندوني إيراولا مدرب ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن فريقه غير قادر على الحفاظ على المستوى المطلوب من الأداء، وذلك بعد خسارته 3-2 أمام موناكو في مباراة ودية أقيمت على ملعب أنفيلد أمس الأحد.

وأهدر ليفربول تقدمه بهدفين للمباراة الثانية على التوالي بعد خسارته 4-2 أمام ليدز يونايتد في وقت سابق من الشهر الحالي، مما أثار مخاوف بشأن جاهزيته قبل انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة نيوكاسل يونايتد في 23 أغسطس الحالي.

وقال إيراولا لمحطة النادي التلفزيونية "لعبنا بشكل جيد حقا في الشوط الأول، خاصة خلال أول 30 دقيقة لكن في الوقت الحالي ربما لا نملك ما يكفي من حيث المستوى المطلوب للعب بهذه الطريقة.

وأضاف: "فزنا بأول مباراتين لكن في آخر مباراتين لم نتمكن من الحفاظ على المستوى الذي نريده طوال المباراة. بمجرد إجراء بعض التغييرات يبدأ اللاعبون في الشعور بالتعب ولا يمكننا الحفاظ على هذا المستوى، لذلك أمامنا عمل يجب القيام به".

مشاركة فان دايك

وشارك كل من القائد فيرجيل فان دايك والحارس أليسون بيكر والجناح كودي خاكبو لأول مرة مع الفريق منذ كأس العالم.

وقال إيراولا، الذي تولى مسؤولية ليفربول في يونيو الماضي بعد إقالة أرنه سلوت، "المشكلة في الوقت الحالي أنهم ربما لا يملكون الطاقة الكافية لخوض 90 دقيقة، ويبدأون في الشعور بالتعب.

وأوضح: "سيستغرق الأمر وقتا معهم ونحتاج للمزيد من التدريبات. لكن يمكننا استخلاص الكثير من الجوانب الإيجابية وكذلك الكثير من الجوانب السلبية من المباراة".

كما أشار إيراولا إلى أنهم يتعامل بحذر مع اللاعب الجديد جيريمي جاكيه الذي تعرض لإصابة في الكتف في فبراير، وعانى مؤخرا من مشكلة في الركبة.

وختتم: "كنا مترددين بشأن ضمه (إلى التشكيلة) في مباراة الأمس وقررنا عدم إشراكه، لكنه سيكون جاهزا للمباراة التالية. الأمر يستغرق وقتا أطول قليلا مما توقعنا".

إيراولا ليفربول أندوني إيراولا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرحلة الأولى

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

جثة

التحريات تكشف كواليس مثيرة في جريمة التجمع: المجني عليها حامل في الشهر الأخير

زلزال

هل هناك زلزال اليوم في مصر؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

خطأ في البيانات|قصة حصول طالب بني سويف على 28 درجة زيادة بتظلمات الثانوية العامة

قطع المياه

قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة وضعفها بمنطقتين صباح الأربعاء

تنسيق الجامعات 2026

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

جيلان علاء

بيني وبين الأسرة كام شارع.. جيلان علاء تعلق على جريمة التجمع

بالصور

فورد تستعد لإطلاق كوجا الجديدة في 2029.. تصميم مستوحى من سيارات الرالي

فورد كوجا
فورد كوجا
فورد كوجا

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية مستوردة بمصر

سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة

الصداع في نهاية اليوم.. هل الهاتف أم الجفاف أم قلة الأكل؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. متى تصبح علامة تستحق الفحص؟

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد