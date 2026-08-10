محافظ المنوفية: استمرار فعاليات مبادرة يوم في قريتنا.. رفع كفاءة الطرق والنظافة

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنوفية تنفيذ فعاليات مبادرة «يوم في قريتنا» بقرى المحافظة، بهدف تكثيف التواجد الميداني، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورصد احتياجاتهم ومشكلاتهم على الطبيعة والعمل على التعامل معها وحلها وفق الأولويات.

ففي قرية مؤنسة التابعة لمركز ومدينة أشمون، تم تنفيذ أعمال تسوية وتمهيد للطرق الرئيسية والفرعية، وتحسين مستوى النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات ونواتج التطهير والهدم من جانبي الترع والمصارف، إلى جانب صيانة ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة والعناية بالأشجار، وذلك بمشاركة 7 معدات متنوعة ما بين لوادر وسيارات لرفع القمامة وأبراج إنارة وغيرها من المعدات.

كما شهدت قرية دناصور التابعة لمركز ومدينة الشهداء تنفيذ عدد من الأعمال ضمن المبادرة، تضمنت رفع 6 إشغالات متحركة، وزراعة الأشجار بمدخل القرية ومنطقة المرور وبجوار الاستراحة بشارع الورش، إلى جانب قص وتهذيب الأشجار.

وشملت الأعمال كذلك صيانة الإنارة ورفع كفاءتها بعدد من المناطق، من بينها مدخل دناصور أبو كلس، وشارع الورش حتى المدرسة الابتدائية، ومدخل المدرسة الثانوية ومركز شباب دناصور، وخلية المزلقان وشارع السوق وأمام المدرسة التجريبية، فضلاً عن تنفيذ حملات مكثفة للنظافة ورفع المخلفات بمدخل دناصور وشارع الورش حتى محطة المعالجة، وتنظيف عزبة الطامية، ودهان الاستراحات الواقعة على الطريق أمام شارع الورش.

وأكد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية أن المبادرة لا تقتصر على تنفيذ أعمال خدمية مؤقتة، وإنما تستهدف إحداث تحسن ملموس ومستدام في مستوى الخدمات والمرافق بالقرى، من خلال تكامل جهود الأجهزة التنفيذية وسرعة الاستجابة للملاحظات التي يتم رصدها ميدانياً، مؤكداً استمرار فعاليات المبادرة بمختلف قرى المحافظة وفق خطة زمنية محددة، مع المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه لضمان تحقيق المستهدف منها وتلبية احتياجات المواطنين.