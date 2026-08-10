جارة ضحايا التجمع الخامس تكشف تفاصيل جديدة عن الأسرة: "أسامة كان بيفطر معانا وبيعمل موائد الرحمن"

كشفت نهاد الحديدي، جارة أسرة ضحايا واقعة التجمع الخامس، تفاصيل جديدة عن حياة الأسرة وعلاقتها بأهالي المنطقة، مؤكدة أن أفراد الأسرة كانوا يتمتعون بسيرة طيبة وعلاقات جيدة مع المحيطين بهم، ولم تكن لهم مشكلات أو خلافات مع الجيران، وهو ما زاد من حالة الصدمة والحزن التي سيطرت على المنطقة عقب وقوع الحادث، وإن عدد ضحايا الواقعة لا يقتصر على أربعة أشخاص، موضحة أن الزوجة أمل كانت حاملًا في الشهور الأخيرة، وهو ما يعني أن الواقعة أسفرت عن وفاة خمسة أشخاص، وفق ما أكدته خلال حديثها عن الأسرة وظروف الحادث.



وأوضحت جارة الأسرة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «تفاصيل» عبر قناة «صدى البلد 2»، أن علاقتها بأسامة وزوجته أمل تعود إلى سنوات طويلة، مشيرة إلى أنهما كانا يقيمان بالقرب منها منذ نحو 8 سنوات، وخلال هذه الفترة لم تشهد منهما أي إساءة أو خلافات مع الجيران أو المحيطين بهما، مؤكدة أن الأسرة كانت حريصة على التعامل بشكل طيب مع الجميع، وأن أسامة كان معروفًا بين سكان المنطقة بحسن التعامل ومساعدة الآخرين، لافتة إلى أنه لم يكن يكتفي بعلاقاته الاجتماعية مع الجيران، بل كان يشارك في الأعمال الخيرية والمبادرات الإنسانية خلال شهر رمضان، وهو ما جعله يحظى بمكانة خاصة لدى أهالي المنطقة.

وأشارت جارة الأسرة، إلى أن أسامة كان يشارك جيرانه في إعداد وتوزيع وجبات الإفطار خلال شهر رمضان، كما كان يحرص على تقديم المساعدات للأسر المحتاجة، موضحة أن هذه الأعمال تركت أثرًا طيبًا لدى سكان المنطقة، الذين تذكروا مواقفه الإنسانية عقب وقوع الحادث، وأن أسامة كان يوزع الطعام في الشوارع ويساهم في توفير البطاطين للمحتاجين، مؤكدة أن هذه المواقف جعلت خبر وفاته وأسرته صدمة كبيرة بالنسبة للجيران وحراس العقارات، خاصة أن الجميع، بحسب روايتها، كان يعرفه باعتباره شخصًا مسالمًا ومحبًا للخير ولم تكن له عداوات مع المحيطين به.

وأكدت جارة الأسرة، أن حالة الحزن لم تقتصر على أفراد العائلة، بل امتدت إلى سكان المنطقة وحراس العقارات، الذين لم يستوعبوا تفاصيل الواقعة بسهولة، خاصة في ظل الصورة الطيبة التي ارتبطت بالأسرة طوال سنوات إقامتها في المنطقة، وأن أسامة وأمل كانا جزءًا من النسيج الاجتماعي للمنطقة، وأن علاقتهما بالجيران اتسمت بالود والاحترام، مشيرة إلى أن ما حدث كان مفاجئًا للجميع، وأثار حالة واسعة من الحزن والذهول بين كل من عرف الأسرة أو تعامل معها.

وأعربت جارة الأسرة، عن تقديرها لجهود الأجهزة الأمنية في التعامل مع الواقعة، مشيرة إلى أن سرعة التحرك والقبض على المتهم خلال فترة قصيرة شكلت جانبًا من العزاء لأهالي الضحايا، في ظل حالة الألم التي يعيشونها عقب فقدان أفراد الأسرةن وأن سرعة الوصول إلى المتهم تمثل رسالة مهمة بشأن التعامل مع الجرائم وملاحقة مرتكبيها، مؤكدة أن ما حدث من جانب الأجهزة الأمنية منح أسرة الضحايا والجيران قدرًا من الاطمئنان، مع استمرار انتظار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.