قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التحقيق مع شريك الفنان أحمد مجدى بتهمة اقتحام مقر شركته فى منطقة قصر النيل
دعاء الرزق بالعمل.. ردده بيقين يفتح الله لك الأبواب المغلقة
الوفاة المفاجئة تنهي حياة العقيد محمد يحيى جاد.. والده يرثيه بكلمات مؤثرة
السيطرة على حريق مخزن أخشاب في الهرم بالجيزة | شاهد
من 15 لـ 6 سنوات| تخفيف السجن لعاطلين بتهمة حيازة استروكس وحشيش
85 مليون دجاجة شهريًا.. هل يستوعب إنتاج مصر طرح الدواجن على بطاقات التموين؟
زلزال بقوة 5 درجات يضرب غرناطة الإسبانية ويلحق أضرارا بالمباني
تجاوزت الـ10 ملايين دولار.. الرعاية الصحية: 37% ارتفاعا في إيرادات السياحة العلاجية
زلزال بقوة 4.5 درجة يقع قبالة محافظة "فوكوشيما" اليابانية
المتهم بارتكاب جريمة 15 مايو يعترف: اشتريت السلاح والذخائر من الدارك ويب
رسمياً.. موعد صرف مرتبات أغسطس 2026 للعاملين في القطاع الحكومي والجهات التابعة
«الزراعة»: مصر تحقق إنتاجية تصل إلى 10 أطنان للهكتار من الأرز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ديب سيك ترفع سقف الأسعار.. نموذج V4 Pro أغلى 14 مرة من Flash

ديب سيك
ديب سيك
شيماء عبد المنعم

أطلقت شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة ديب سيك DeepSeek رسميا، نموذجها الجديد V4 Pro، بسعر أعلى عدة مرات من نموذج V4 Flash، في محاولة للاستفادة من أدائه الأقوى في اختبارات القياس وتحويله إلى منتج رائد بمقابل أعلى.

وبحسب شركة Artificial Analysis المتخصصة في الاختبارات المستقلة، يبلغ سعر نموذج DeepSeek V4-Pro-0813 نحو 1.32 دولار لكل مليون وحدة إدخال، و3.96 دولار لكل مليون وحدة إخراج.

ويعادل ذلك نحو 9 أضعاف سعر الإدخال في نموذج V4 Flash، البالغ 0.14 دولار، ونحو 14 ضعفا لسعر الإخراج البالغ 0.28 دولار، وفقا لبيانات Artificial Analysis.

وقالت ديب سيك إن نموذج V4 Pro يقدم تحسينات كبيرة في قدراته على تنفيذ مهام وكلاء الذكاء الاصطناعي AI Agents، وأصبح متاحًا عبر واجهة برمجة التطبيقات API، إلى جانب تطبيق الشركة ومنتجاتها على الويب.

كما أعلنت الشركة رفع أسعار واجهة API لنموذجي V4 Pro وV4 Flash، مع اعتماد نظام تسعير مختلف خلال فترات ذروة الاستخدام وخارجها.

ديب سيك

ديب سيك ترفع سقف الأسعار

ويمنح هيكل الأسعار الجديد نموذج ديب سيك الأقوى علاوة سعرية كبيرة، خصوصا بعد أن فاجأ نموذج V4 Flash، الذي أطلقته الشركة الشهر الماضي، الأسواق بتفوقه في عدة اختبارات مستقلة على نسخة تجريبية من V4 Pro كانت قد ظهرت في أبريل.

وكان ذلك أمرا غير معتاد، لأن نسخة Pro صممت لتكون المنتج الأكثر تطورا لدى الشركة، ما أشار إلى أن ديب سيك ربما حققت تقدما سريعا في تقنيتها بين إطلاق النسخة التجريبية والطرح الرسمي.

وتشير نتائج الاختبارات المستقلة الآن إلى أن الإصدار الرسمي من V4 Pro يمثل قفزة ملحوظة في الأداء.

ومنحت Artificial Analysis النسخة المخصصة للاستدلال من V4 Pro 53 نقطة على مؤشر الذكاء الخاص بها، مقابل 40 نقطة لنموذج V4 Flash.

ويجمع المؤشر تقييمات لتسع قدرات مختلفة، تشمل تنفيذ المهام بواسطة وكلاء الذكاء الاصطناعي، واستخدام الأدوات، والبرمجة، والاستدلال العلمي، والتعامل مع السياقات الطويلة.

ديب سيك تسعى لاستعادة الزخم

أصبحت ديب سيك واحدة من أكثر شركات الذكاء الاصطناعي الصينية متابعة بعد الانتشار الواسع لنموذج R1 في أوائل عام 2025، والذي أثار تساؤلات حول إمكانية تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي قوية بتكلفة أقل بكثير من تلك التي تنفقها الشركات الأمريكية المنافسة.

لكن الريادة المبكرة للشركة واجهت منذ ذلك الحين منافسة متزايدة من مجموعة من الشركات الصينية، من بينها Moonshot AI وZhipu AI وMiniMax علي بابا وبايت دانس.

ديب سيك ذكاء اصطناعي اسعار DeepSeek

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات

جبت 50% في الثانوية العامة؟.. متقلقش مكانك محجوز في هذه الكليات

حسام حسن

خلافات واشتباكات في الساحل.. تفاصيل أزمة زوجة حسام حسن وتدخل العميد

زيزو

عموتة يفاجئ زيزو بقرار جديد مع الأهلي.. تجربة في مركز مختلف

ضحية ١٥ مايو

«ياريتني كنت مكانك».. رسالة مؤثرة من خطيب ضحية مذبحة 15 مايو

المتهم

أول ظهور لمهندس 15 مايو المتهم بإنهاء حياة 4 أشخاص من أسرة طليقته

حسام حسن

بدأت بمشادة وانتهت باشتباك.. خناقة زوجة حسام حسن وطليقته فى الساحل | تفاصيل

حالة الطقس

الأرصاد الجوية تزف بشري سارة بشأن طقس مصر الأيام المقبلة

تنسيق الجامعات

العلوم 81.2% وذكاء اصطناعي وحاسبات 88.4% وبيطري 85.9%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2026

ترشيحاتنا

خلال استقبال المحافظ لمدير الأمن

محافظ جنوب سيناء يبحث مع مدير الأمن تعزيز التنسيق الأمني لخدمة المواطنين والزائرين

محافظ الفيوم

محافظ الفيوم يوجه بسرعة إنهاء مشروعات القرض الأوروبي ودخولها الخدمة

صورة موضوعية

140 جنيهًا للمتر.. تشديد الرقابة على سيارات نقل المياه بالبحر الأحمر

بالصور

فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم.. هل لهما أضرار؟

ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟
ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟
ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟

رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟

رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟
رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟
رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟

بتأكلي قليل ووزنك ثابت؟.. 7 أسباب تمنع نزول الوزن وتعرقل التخسيس.. نصائح مجربة لتحسين قوام جسمك وتحقيق الرشاقة

بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن
بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن
بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن

لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟.. التوتر وقلة النوم أبرز الأسباب

لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر
لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر
لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

الدكتورة آمال إبراهيم

الدكتورة آمال إبراهيم تكتب: من الخناقة للجريمة.. كيف نكتشف العنف قبل أن يتحول إلى كارثة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أنا الحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

المزيد