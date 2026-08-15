ديب سيك ترفع سقف الأسعار.. نموذج V4 Pro أغلى 14 مرة من Flash

أطلقت شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة ديب سيك DeepSeek رسميا، نموذجها الجديد V4 Pro، بسعر أعلى عدة مرات من نموذج V4 Flash، في محاولة للاستفادة من أدائه الأقوى في اختبارات القياس وتحويله إلى منتج رائد بمقابل أعلى.

وبحسب شركة Artificial Analysis المتخصصة في الاختبارات المستقلة، يبلغ سعر نموذج DeepSeek V4-Pro-0813 نحو 1.32 دولار لكل مليون وحدة إدخال، و3.96 دولار لكل مليون وحدة إخراج.

ويعادل ذلك نحو 9 أضعاف سعر الإدخال في نموذج V4 Flash، البالغ 0.14 دولار، ونحو 14 ضعفا لسعر الإخراج البالغ 0.28 دولار، وفقا لبيانات Artificial Analysis.

وقالت ديب سيك إن نموذج V4 Pro يقدم تحسينات كبيرة في قدراته على تنفيذ مهام وكلاء الذكاء الاصطناعي AI Agents، وأصبح متاحًا عبر واجهة برمجة التطبيقات API، إلى جانب تطبيق الشركة ومنتجاتها على الويب.

كما أعلنت الشركة رفع أسعار واجهة API لنموذجي V4 Pro وV4 Flash، مع اعتماد نظام تسعير مختلف خلال فترات ذروة الاستخدام وخارجها.

ديب سيك

ديب سيك ترفع سقف الأسعار

ويمنح هيكل الأسعار الجديد نموذج ديب سيك الأقوى علاوة سعرية كبيرة، خصوصا بعد أن فاجأ نموذج V4 Flash، الذي أطلقته الشركة الشهر الماضي، الأسواق بتفوقه في عدة اختبارات مستقلة على نسخة تجريبية من V4 Pro كانت قد ظهرت في أبريل.

وكان ذلك أمرا غير معتاد، لأن نسخة Pro صممت لتكون المنتج الأكثر تطورا لدى الشركة، ما أشار إلى أن ديب سيك ربما حققت تقدما سريعا في تقنيتها بين إطلاق النسخة التجريبية والطرح الرسمي.

وتشير نتائج الاختبارات المستقلة الآن إلى أن الإصدار الرسمي من V4 Pro يمثل قفزة ملحوظة في الأداء.

ومنحت Artificial Analysis النسخة المخصصة للاستدلال من V4 Pro 53 نقطة على مؤشر الذكاء الخاص بها، مقابل 40 نقطة لنموذج V4 Flash.

ويجمع المؤشر تقييمات لتسع قدرات مختلفة، تشمل تنفيذ المهام بواسطة وكلاء الذكاء الاصطناعي، واستخدام الأدوات، والبرمجة، والاستدلال العلمي، والتعامل مع السياقات الطويلة.

ديب سيك تسعى لاستعادة الزخم

أصبحت ديب سيك واحدة من أكثر شركات الذكاء الاصطناعي الصينية متابعة بعد الانتشار الواسع لنموذج R1 في أوائل عام 2025، والذي أثار تساؤلات حول إمكانية تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي قوية بتكلفة أقل بكثير من تلك التي تنفقها الشركات الأمريكية المنافسة.

لكن الريادة المبكرة للشركة واجهت منذ ذلك الحين منافسة متزايدة من مجموعة من الشركات الصينية، من بينها Moonshot AI وZhipu AI وMiniMax علي بابا وبايت دانس.