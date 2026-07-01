ضياء السيد يشيد بتألق مصطفى شوبير: استغل الفرصة ويملك رد فعل سريعًا

أكد ضياء السيد، المدرب السابق لمنتخب مصر، أن مصطفى شوبير نجح في استغلال الفرصة التي حصل عليها، مشيدًا بالتزامه وتطوره، كما علق على انتقال أحمد سيد "زيزو" إلى الأهلي، وتحدث عن استعدادات منتخب مصر لمواجهة أستراليا في كأس العالم.

وقال ضياء السيد، في تصريحات لبرنامج "نمبر وان"، عبر قناة "CBC": "مصطفى شوبير لاعب ملتزم للغاية، ويركز في تدريباته، ويتعلم من أخطائه باستمرار، وعرف كيف يستغل الفرصة التي حصل عليها، كما يمتلك رشاقة ورد فعل سريعًا".

وأضاف: "جمهور الزمالك حزين بسبب انتقال زيزو إلى الأهلي، لكن هذا أمر طبيعي في عالم كرة القدم، وحسام حسن يثق في اللاعب، وعندما يشارك تكون لديه تعليمات فنية محددة".

وتابع: "لو انتقل أي لاعب من الأهلي إلى الزمالك، فسيتعرض للهجوم والتركيز الجماهيري نفسه الذي يتعرض له زيزو، ولذلك أرى أن ما يحدث أمر طبيعي".

وعن هيثم حسن، قال: "من حق هيثم حسن أن يشعر بالحزن بسبب عدم مشاركته في كأس العالم، خاصة أنه اختار تمثيل منتخب مصر من أجل خوض البطولة، بالإضافة إلى أنه يعيش مرحلة انتقالية بعد هبوط فريقه إلى دوري الدرجة الثانية في إسبانيا، واستعداده للانتقال إلى نادٍ آخر".

وتحدث عن مواجهة أستراليا، قائلًا: "المباراة تحتاج إلى تركيز كبير من حسام حسن، وعدم الاندفاع هجوميًا، مع الحفاظ على الجانب البدني طوال اللقاء".

ووجه رسالة إلى لاعبي منتخب مصر، قائلًا: "أقول للاعبي منتخب مصر إن أمامكم فرصة كبيرة لصناعة تاريخ جديد، وأنا واثق أنهم في قمة معنوياتهم، ويقدرون حجم الحدث الذي يشاركون فيه".

واختتم ضياء السيد تصريحاته قائلًا: "أتوقع فوز منتخب مصر على أستراليا بركلات الترجيح".