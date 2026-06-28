مصطفى شوبير يحتفل بتواجده في التشكيل المثالي لدور المجموعات بكأس العالم 2026

احتفل مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، بتواجده ضمن التشكيل المثالي لدور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، وذلك وفقًا للتقييمات التي نُشرت عقب انتهاء منافسات الدور الأول.

ونشر مصطفى شوبير صورة عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، ظهر خلالها ضمن أفضل 11 لاعبًا في دور المجموعات، وعلق قائلًا: “اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وعلو مكانك.”

وضم التشكيل المثالي عددًا من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، بينهم ليونيل ميسي، وكيليان مبابي، وإيرلينج هالاند، وجود بيلينجهام، وعثمان ديمبيلي، فيما جاء مصطفى شوبير في مركز حراسة المرمى بتقييم 7.72، ليواصل لفت الأنظار بعد مستوياته المميزة مع منتخب مصر في البطولة