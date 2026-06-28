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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إشادة عالمية.. مصطفى شوبير على رأس أفضل حراس المرمى بدور المجموعات

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير
محمد بدران

واصل مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر، حصد الإشادات بعد المستويات المميزة التي قدمها في بطولة كأس العالم 2026، بعدما اختاره موقع WhoScored العالمي كأفضل حارس مرمى في دور المجموعات.

وجاء اختيار شوبير بعد الأداء اللافت الذي قدمه مع منتخب مصر، حيث لعب دورًا بارزًا في تأهل الفراعنة إلى دور الـ32، بفضل تصدياته الحاسمة ومساهمته في الحفاظ على توازن الفريق خلال مباريات دور المجموعات.

ويمنح هذا التتويج دفعة معنوية كبيرة لمنتخب مصر قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب أستراليا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره الأسترالي يوم الجمعة 3 يوليو، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "إيه تي آند تي" بولاية تكساس الأمريكية، في مباراة يسعى خلالها الفراعنة لمواصلة مشوارهم المميز في البطولة العالمية.

مصطفى شوبير كاس العالم حراس المرمى اشادة عالمية

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