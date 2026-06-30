زكي عبد الفتاح : مصطفى شوبير قدم مستوى جيدًا وأتمنى استمراره أمام أستراليا

أكد زكي عبد الفتاح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق، أن مصطفى شوبير قدم أداءً جيدًا خلال مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم، مشيرًا إلى تطلعه لاستمرار هذا المستوى في المواجهة المرتقبة أمام منتخب أستراليا في دور الـ32.

وقال زكي عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أن منتخب أستراليا يُعد من المنتخبات القوية والمنظمة داخل الملعب، إلى جانب امتلاكه للياقة بدنية عالية، ما يجعل المباراة اختبارًا صعبًا أمام المنتخب المصري.

تحقيق الفوز والتأهل إلى دور الـ16

وتابع أنه على لاعبي المنتخب دخول اللقاء بأعلى درجات التركيز والانضباط، من أجل تحقيق الفوز والتأهل إلى دور الـ16 ومواصلة المشوار في البطولة.